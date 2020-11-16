Borsada yatırımcılara kazandıran tavsiyeler: Düşen hissede fırsat olabilir

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi geçtiğimiz hafta 1.291,29 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Analistler, döviz kurlarındaki düşüş eğiliminin de pay piyasalarını desteklediğini belirterek, bu hafta TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması gibi yoğun bir gündemin takip edileceğini söyledi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300 ve 1.320 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, olası düşüşlerde 1.240 puanın destek konumuna gelebileceğini söyledi. A Para'da Borsa İstanbul'u değerlendiren Ekonomist Belgin Maviş ise 1.260 seviyenin destek konumunu sürdürdüğü sürece yükseliş hareketinin devamını beklediğini ifade etti.
TERCİHLER ÖNEMLİ
Uzmanlar, borsa endeksindeki yükselişlerin devam ettiğini ancak buna rağmen bazı hisselerde düşüşler yaşandığını belirtti. "Burada o hisselerin neden düştüğünün araştırılması, şirketlerin daha önceki performansına bakılması önemli. Kâr satışları gelebiliyor. Ancak düştüğü noktalardan alım için fırsatlar da ortaya çıkabilir. Yatırımcılar bunu iyi değerlendirmeli" dedi.