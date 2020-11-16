Borsada yatırımcılara kazandıran tavsiyeler: Düşen hissede fırsat olabilir





TERCİHLER ÖNEMLİ

Uzmanlar, borsa endeksindeki yükselişlerin devam ettiğini ancak buna rağmen bazı hisselerde düşüşler yaşandığını belirtti. "Burada o hisselerin neden düştüğünün araştırılması, şirketlerin daha önceki performansına bakılması önemli. Kâr satışları gelebiliyor. Ancak düştüğü noktalardan alım için fırsatlar da ortaya çıkabilir. Yatırımcılar bunu iyi değerlendirmeli" dedi.

