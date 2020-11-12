1-11 AYLIK FARK

İlk olarak Memur-Sen'e bağlı Enerji Bir-Sen başvuru yaptı. Ancak mahkemeden 'yargı süreci fiili bir örnek üzerinden bireysel başvuru ile başlayabilir' kararı çıktı. Bunun üzerine bireysel başvuru gerçekleştirildi.