Memurlara emekli olurken ödenen ikramiyede hesap değişikliği gündemde.
Emekli ikramiyesi hesaplamasının değişmesi, 1 yılı tamamlamayan ay ve günlerin de hesaba katılması talepleri var. Konu yargıya da taşındı.
1-11 AYLIK FARK
İlk olarak Memur-Sen'e bağlı Enerji Bir-Sen başvuru yaptı. Ancak mahkemeden 'yargı süreci fiili bir örnek üzerinden bireysel başvuru ile başlayabilir' kararı çıktı. Bunun üzerine bireysel başvuru gerçekleştirildi.
Enerji Bir-Sen'in Başkanı Hacı Bayram Tonbul, "Yeni başvuruyu, emekli olurken 7 aylık hizmet süresi hesaba dahil edilmeyen sendika genel sekreterimiz üzerinden yaptık. 1 aydan 11 aya kadar tazminat kaybı yaşanıyor.
Umuyoruz ki mahkemeden çıkacak kararla birlikte, sadece yıllar üzerinden yapılan emekli ikramiyesi hesabına aylar ve günler de dahil edilir" dedi. Yargıdan vize çıkarsa, emekli ikramiyelerine artış yolu açılacak.
Milyonlarca memur, emekli olurken alacağı ikramiyeyi artıracak kararı merakla bekliyor.