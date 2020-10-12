Otobüsler bedava mı? 12 Ekim otobüsler ücretsiz mi? İstanbul'da yaşayan vatandaşlar otobüsler, metro ve metrobüs ücretsiz mi sorusuna yanıt arıyor. 12 Ekim Pazartesi günü yüz yüze eğitimde yeni bir döneme geçildi. Birçok sınıfta eğitim başlarken çocuklar sıraları doldurdu. Ancak okulların açılması İstanbul'da trafiği kötü etkiledi. Toplu taşıma kullananlar için de yeni kararlar alındı. Peki, bugün otobüsler ücretsiz mi bedava mı? 12 Ekim otobüsler metro metrobüs ücretsiz mi?

OTOBÜSLER METRO METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı başlangıcı olan 12 Ekim 2020 Pazartesi günü için toplu taşıma kararı aldı.