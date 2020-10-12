Otobüsler bedava mı? 12 Ekim otobüsler ücretsiz mi? İstanbul'da yaşayan vatandaşlar otobüsler, metro ve metrobüs ücretsiz mi sorusuna yanıt arıyor. 12 Ekim Pazartesi günü yüz yüze eğitimde yeni bir döneme geçildi. Birçok sınıfta eğitim başlarken çocuklar sıraları doldurdu. Ancak okulların açılması İstanbul'da trafiği kötü etkiledi. Toplu taşıma kullananlar için de yeni kararlar alındı. Peki, bugün otobüsler ücretsiz mi bedava mı? 12 Ekim otobüsler metro metrobüs ücretsiz mi?
OTOBÜSLER METRO METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı başlangıcı olan 12 Ekim 2020 Pazartesi günü için toplu taşıma kararı aldı.
Saat 06:00-14:00 arasında İstanbul genelinde toplu ulaşım hizmetleri ücretsiz olacak.
Karara göre İstanbulkart ücret entegrasyonuna dâhil; İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay, tünel araçları, Şehir Hatları vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro İstanbul tramvay, metro, hafif metro, füniküler, teleferik ve Kadıköy Moda nostaljik tramvay araçları ile Otobüs AŞ araçları ücretsiz hizmet verecek.