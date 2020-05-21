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    • Ekonomi
    • 21.05.2020 Gazete
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    ye en az 911 TL | Kim, ne kadar ikramiye alacak?

    Yaklaşık 500 bin kamu si için ikramiye zamanı geldi, çattı. Kamu işçileri ikramiye ödemelerinde ikinci taksiti almaya hazırlanıyor. 13 günlük ikramiye yarın hesaplara yatırılacak. En az 911 lira ödenecek.



    Yaklaşık     500 bin kamu işçisi için ikramiye zamanı geldi, çattı. Cumhurbaşkanı kararı kapsamında 26 günlük ilave tediyenin (ikramiye) yarısını 31 Ocak'ta alan kamu işçilerine, diğer yarısı da yarın ödenecek.



    DEVAM EDECEK
    İşçilere her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılıyor. İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor.



    Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak. Bunun da 13 günlük tutarı yani 911,73 lirası yarın yatırılacak.






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