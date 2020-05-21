



DEVAM EDECEK

İşçilere her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılıyor. İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor.