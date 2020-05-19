Mayıs ayında emekli olan çalışanlar bayram ikramiyesi alabilir mi?





Maalesef sadece vergi kaydı Bağ- Kur'lu olmaya yetmiyor. O zaman Bağ-Kur'a da giderek kayıt yaptırmanız gerekiyordu. Şu anda geriye dönük bir borçlanma ya da tescil imkanı bulunmuyor. Açtığınız davanın mahiyeti neydi bilmiyoruz ama bu konuda bazı Yargıtay kararları bulunuyor. Bunların size uyup uymadığını bir hukukçuya danışabilirsiniz.