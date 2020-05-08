BİM market 8 Mayıs aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyordu. BİM aktüel ürünler yine indirimli ürünleri vatandaşlarla buluşturdu. Meizu M6T Cep Telefonu bunlar arasında en fazla ilgi çekeni oldu. BİM'de bu hafta satışa çıkan bu telefon bir çok özelliği ile ön plana çıkıyor. Ayrıca BİM Birleşik Mağazalar A.Ş resmi internet sitesinde yapılan açıklamada "Değerli müşterilerimiz, 08 Mayıs Cuma günü satışı yapılacağını duyurduğumuz aktüel ürünlerimiz, 06 Mayıs Çarşamba günü satışa sunulacaktır. Bu değişiklik, ülkemizdeki tüm mağazalarımızda geçerlidir. Sağlıklı günler dileriz." ifadelerine yer verildi. Böylece cuma günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler çarşamba günü raflardaki yerini almıştı.
BİM 8 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU
Meizu M6T Cep Telefonu
• Ram 3 GB
• Dahili Hafıza 32 GB
• Batarya
• 3300 mAh
• Arttırılabilir Hafıza 128 gb'a kadar
• 5.7 inch"
• HD+ Ekran
• 1,5 GHz
• 8 Çekirdek İşlemci
• Arka Kamera 13 MP +2 MP
• Ön Kamera 8 MP
• Parmak İzi Sensörü
• 4,5 G • Android İşletim Sistemi
• Bluetooth 4.0
• 2 Yıl KVK Teknik Servis Garantilidir
MUSTAFA LATİF TOPBAŞ KİMDİR?
Mustafa Latif Topbaş 1944 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ahmet Afif Topbaş'ın kardeşidir. Evli ve 4 çocuk sahibi olan Mustafa Latif Topbaş'ın kızı Fatma Topbaş, Sabri Ülker'in torunu Ali Ülker ile evlidir.
Mustafa Latif Topbaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile hiçbir akrabalık ilişkisi yoktur.
Mustafa Latif Topbaş, Bahariye Mensucat A.Ş. adında tekstil sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinin ortakları ve yöneticilerinden biri olarak 1961 yılında iş hayatına başlamıştır. İlerleyen zamanlar da muhtelif sanayi ve ticaret şirketlerinde kurucu ve idareci olarak görev yapmıştır.
Cüneyt Zapsu ve kardeşi Aziz Zapsu'nun 1994 yıllarında kurmuş oldukları BİM (Birleşik Marketler A.Ş)'in kurucu ortakları arasında Mustafa Latif Topbaş da yer almıştır. Burada İdare Meclisi Başkan Vekili olarak görev almıştır. 2005 yılından itibaren İdare Meclis Başkanlığı, 2010 yılından itibaren ise İcra Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir.
1996 yılında, Mustafa Topbaş, Ülker ailesi ile ortak Ak Gıda'yı kurdu. Mustafa Latif Topbaş'ın kızı Fatma Topbaş, Sabri Ülker'in torunu Ali Ülker ile evlidir.
BİM'in hedefi maliyetleri minimum seviyeye indirerek, tüketiciye en ucuz ürünü sunmaktı. Bu amaçla düşük gelirli mahallelerde mağazalaşmaya başlayan BİM, tüketicinin ilgisiyle bugün başarılı bir iş modeli haline geldi. Zapsu ailesi 2003 yılında BİM hisselerini sattı. BİM 2005'te 496 milyon dolarlık piyasa değeri ile halka açıldı. 1994 yılında 21 mağaza ile işe başlayan BİM, 2013 yılında 2009 mağaza sayısına ulaştı.
Bim'in marketler zincirinin ortaklık yapısı ve yönetim kurulu.
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif Topbaş 44.876.992 %14,78
Ahmet Afif Topbaş 28.500.000 % 9,39
Abdulrahman El Khereiji 7.590.000 % 2,50
Firdevs Çizmeci 3.499.980 % 1,15
Fatma Fitnat Topbaş 3.036.000 % 1,00
Ahmed Hamdi Topbaş 1.600.000 % 0,53
Ahmet Hamdi Topbaş 520.000 % 0,17
Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Hulusi Topbaş 360.000 % 0,12
İbrahim Halit Çizmeci 20 % 0,00
Diğer (Halka Açık) 213.617.008 % 70,36
Toplam 303.600.000 % 100
BİM'in sermayesinin yüzde 26.49'una sahip olan Mustafa Latif Topbaş, 2009 yılında Forbes'in "en zengin 100 Türk" listesinde 25. sıraya yükseldi.
Mustafa Topbaş ayrıca Bahar Su, Sakarya, Natura, Karma ve Link Gıda, Seher Gıda, Link Gıda ile Cola-Turca'nın da ortakları arasındadır.
Tarım ve Gıda Bakanlığı uygun fiyatlı et projesi için BİM ve A101 ile sözleşme yaptı.
Tarım ve Gıda Bakanlığına bağlı olan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ucuz ve uygun fiyattan et satışı projesi faaliyete geçti. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nün proje hakkında yapmış olduğu açıklama;
" Vatandaşlarımızın et ihtiyaçlarını uygun fiyatla karşılayabilmeleri için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz. Bu çalışmalarımızdaki öncelikli hedefimiz, uygun fiyatlı kırmızı etin, en geniş tüketici kitlesine ulaştırılmasıdır. Bu maksatla Türkiye'nin bütün illerinde satış noktası bulunan ulusal market zincirlerinde en uygun fiyatla kıyma ve kuşbaşı et satışı yapılması hedeflenmiştir.Bilindiği üzere bu kapsamda üç gün önce KDV dâhil kıymayı 29,00 TL/Kg ve kuşbaşını 31,00 TL/Kg fiyatlarla Türkiye'nin 81 ilinde kendi satış noktalarının tamamında satmayı taahhüt eden zincir marketlere, taze dana karkas et satışı yapılacağıyla ilgili duyurumuz web sayfamızdan yayınlanmıştır."
Bu duyuru kapsamında 31 Ekim 2017 Salı günü 8 firma kuruma müracaat etmiştir. Kuruma başvuran 8 firma komisyon tarafından değerlendirilmiş ve değerlendirme sonucunda belirlenen kriterlere uygun iki firma seçilmiştir; BİM ve A101. İki firma ile sözleşmeler imzalanmış, sözleşme gereği bu firmalara Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından karkas et sevkiyat işlemlerine başlanmıştır. Kurumdan yapılan bir diğer açıklama ise; "Karkas etler, firmalar tarafından kuşbaşı ve kıyma haline getirilip en kısa sürede yarımşar kilogramlık MAP ambalajlı şekilde satışa sunulacaktır. Firmalar; 81 ildeki bütün marketlerinde, Kurumumuzdan aldıkları dana karkas etlerden ürettikleri kıymayı 29 liradan ve kuşbaşını 31 liradan taze olarak satışa sunacaklardır. Bu ürünlerin şoklanmış veya don olarak satışı yapılmayacaktır." Şeklinde olmuştur.