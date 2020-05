Tarım ve Gıda Bakanlığı uygun fiyatlı et projesi için BİM ve A101 ile sözleşme yaptı.

Tarım ve Gıda Bakanlığına bağlı olan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ucuz ve uygun fiyattan et satışı projesi faaliyete geçti. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nün proje hakkında yapmış olduğu açıklama;

" Vatandaşlarımızın et ihtiyaçlarını uygun fiyatla karşılayabilmeleri için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz. Bu çalışmalarımızdaki öncelikli hedefimiz, uygun fiyatlı kırmızı etin, en geniş tüketici kitlesine ulaştırılmasıdır. Bu maksatla Türkiye'nin bütün illerinde satış noktası bulunan ulusal market zincirlerinde en uygun fiyatla kıyma ve kuşbaşı et satışı yapılması hedeflenmiştir.Bilindiği üzere bu kapsamda üç gün önce KDV dâhil kıymayı 29,00 TL/Kg ve kuşbaşını 31,00 TL/Kg fiyatlarla Türkiye'nin 81 ilinde kendi satış noktalarının tamamında satmayı taahhüt eden zincir marketlere, taze dana karkas et satışı yapılacağıyla ilgili duyurumuz web sayfamızdan yayınlanmıştır."