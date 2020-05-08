Cüneyt Zapsu ve kardeşi Aziz Zapsu'nun 1994 yıllarında kurmuş oldukları BİM (Birleşik Marketler A.Ş)'in kurucu ortakları arasında Mustafa Latif Topbaş da yer almıştır. Burada İdare Meclisi Başkan Vekili olarak görev almıştır. 2005 yılından itibaren İdare Meclis Başkanlığı, 2010 yılından itibaren ise İcra Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir.

1996 yılında, Mustafa Topbaş, Ülker ailesi ile ortak Ak Gıda'yı kurdu. Mustafa Latif Topbaş'ın kızı Fatma Topbaş, Sabri Ülker'in torunu Ali Ülker ile evlidir.

BİM'in hedefi maliyetleri minimum seviyeye indirerek, tüketiciye en ucuz ürünü sunmaktı. Bu amaçla düşük gelirli mahallelerde mağazalaşmaya başlayan BİM, tüketicinin ilgisiyle bugün başarılı bir iş modeli haline geldi. Zapsu ailesi 2003 yılında BİM hisselerini sattı. BİM 2005'te 496 milyon dolarlık piyasa değeri ile halka açıldı. 1994 yılında 21 mağaza ile işe başlayan BİM, 2013 yılında 2009 mağaza sayısına ulaştı.