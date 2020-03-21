65 yaş üstü ve sokağa çıkması yasaklananlar ihtiyaç halinde hangi numaraları arayacak sorusu gündem oldu. İçişleri Bakanlığı, bu gece 24.00'ten itibaren 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığını bildirdi. İşte ihtiyaç halinde aranacak numaralar
İHTİYAÇ HALİNDE ARANACAK NUMARALAR HANGİLERİ?
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşlar 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebilecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu gece yarısı saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunun 11. Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. Maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır. Ayrıntılı bilgi saat 19.30'da vatandaşlarımıza açıklanacaktır. Kamuoyuna sargıyla duyurulur" denildi.
81 İLE GENELGE GÖNDERİLDİ
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için "İkametten ayrılma kısıtlaması/yasaklanması" konulu genelge gönderdi.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, 65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük, ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşların bugün saat 24.00'dan ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklandı.
65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIN MAĞDUR OLMAMASI İÇİN...
İçişleri Bakanlığı: İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılamak için vali/kaymakamların başkanlığında 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulacak.
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