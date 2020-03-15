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    • Ekonomi
    • 16.03.2020 09:51
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    • 16.03.2020 09:51
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    e jesti var mı? 'ye geldi! Asgari ücretin 2 bin 787 lira olması için resmi adım atıldı!

    Bilindiği gibi belirleme toplantısı ardından 2020 yılı asgari ücret 2 bin 324 lira olarak kabul edilmişti. Bunun ardından 'ye yeni bir kanun teklifi verilerek asgari ücretin gelir vergisinden muaf tutulması istendi. Eğer kanun teklifi kabul edilirse maaşlardan kesinti yapılan 463 lira gelir vergisi kesilmeyecek ve asgari ücret 2 bin 787 lira olacak. Kanun teklifinde asgari ücretin gelir vergisinden muaf bırakılması ve maaşların artırılması talep ediliyor. Asgari ücret aldığı beyan edilen çalışanın daha düşük bir ücret alması halinde Vergi Usul Kanunu'na göre işveren muhteviyatı itibari yanıltıcı belge düzenlemiş sayılacak ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilecekler.

    Asgari ücretin 2 bin 787 lira olması için Resmi adım atıldı

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bir kanun teklifi verildi. Kanun teklifi ile asgari ücretin gelir vergisinden muaf tutulması istendi. Asgari ücret zammı sonrası asgari ücretli vatandaşların yapmış oldukları vergi ödemeleri de yükseldi. Bu kapsamda asgari ücretle çalışan bir vatandaş aylık 375 TL gelir vergisi ve 22 TL damga vergisi ödemesi yapıyor. Bu ödemelere ilişkin bir düzenleme talebi ise Meclis'e sunuldu. Asgari ücret; Bir insanın, en temel ihtiyaçları olan; beslenme, barınma, giyim, ısınma, ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek düzeyde düzenlenen bir işçiye verilebilecek maaştır.

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    Haberler Ekonomi Asgari ücrete zam jesti var mı? TBMM'ye geldi! Asgari ücretin 2 bin 787 lira olması için resmi adım atıldı!
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