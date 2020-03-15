Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bir kanun teklifi verildi. Kanun teklifi ile asgari ücretin gelir vergisinden muaf tutulması istendi. Asgari ücret zammı sonrası asgari ücretli vatandaşların yapmış oldukları vergi ödemeleri de yükseldi. Bu kapsamda asgari ücretle çalışan bir vatandaş aylık 375 TL gelir vergisi ve 22 TL damga vergisi ödemesi yapıyor. Bu ödemelere ilişkin bir düzenleme talebi ise Meclis'e sunuldu. Asgari ücret; Bir insanın, en temel ihtiyaçları olan; beslenme, barınma, giyim, ısınma, ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek düzeyde düzenlenen bir işçiye verilebilecek maaştır.

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