Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yaptı ve korona virüs vakasının Türkiye'de görüldüğünü söyledi. Bu açıklama sonrası tüm kurumlar teyakkuza geçti ve geniş güvenlik önlemleri alındı. Bu açıklama sonrası sosyal medya üzerinde, yapılması planlanan LGS, YKS, DGS, KPSS, ALES, TUS, YDS sınavlarının ertelenebileceği iddiaları dolaşmaya başladı. ÖSYM, yüksek öğretim programlarında okumak isteyen öğrencilerin bilgi düzeylerini ve okumak istedikleri yüksek öğretim programına yeterliliklerini ölçen sınavları hazırlayan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir kurumudur

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