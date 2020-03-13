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.gov.tr: EBA öğrenci girişi online eğitim nasıl yapılır? ?

.gov.tr üzerinden öğrenciler programına katılacaklar. Bu bağlamda Bakanı Ziya Selçuk corona virüsü nedeniyle uzaktan eğitim noktasında, üzerinden ders verileceğini açıkladı. EBA üzerinden ücretsiz destek eğitimi alabilecekleri bilgisini paylaşan Selçuk, platform üzerinden öğrencilerin öğretmenler ile iletişim kurmaya devam edebileceğini belirtti. Önemli açıklamanın ardından uzaktan eğitim için de kullanılabilen EBA sistemine nasıl giriş yapılacağı ve Eba gov tr'nin nasıl kullanılacağı veli ve öğrencilerin araştırdığı konulardan oldu. Peki, Eba gov tr nedir ve nasıl girilir? EBA hangi sınıflar için geçerli?

  • Eğitim
  • 13.03.2020 11:02
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 02:37
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EBA öğrenci girişi online eğitim nasıl yapılır?

eba.gov.tr: Koronavirüs olayının ardından okullar 16 Mart'ta zorunlu tatili girecek. Daha sonra 23 Mart'tan itibaren online yani EBA'dan eğitim devam edecek. Peki EBA nedir, online eğitim nasıl yapılacak? İlkokul 1. sınıftan lise 12. sınıfa kadar tüm eğitim kademesindeki öğrenci EBA imkanından yararlanacak. EBA 'nın amaçladığı konu; okul veya ev ortamında bilgiye ihtiyaç duyulan her an bilgi teknolojilerinden yararlanarak, eğitim sistemine uyumlu şekilde katkı sağlamaktır. Yapılan çalışmalar ile her sınıf seviyesine uygun içerikleri bilgi ağında oluşturmayı ve geliştirmeyi hedefleyen bir sistemdir. Uzaktan eğitim sisteminde dersler sanal sınıf ortamında gerçekleştiriliyor. Akademisyen ve öğrenciler internet bağlantısı sağlanan her ortamdan sisteme bağlanarak sınıf ortamında derse katılabiliyor.

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