EBA giriş: Uzaktan eğitim 3 GB ücretsiz internet nasıl alınır sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitimin nasıl yapılacağına dair detayları canlı yayında açıkladı. Bakan Selçuk "Eğitim Bilişim Ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlanacaktır." ifadelerini kullandı. Bu kapsamda öğrenciler 3 GB uzaktan eğitim ücretsiz internet hakkında bilgi edinmek istiyor. Uzaktan eğitim sisteminde dersler sanal sınıf ortamında gerçekleştiriliyor. Akademisyen ve öğrenciler internet bağlantısı sağlanan her ortamdan sisteme bağlanarak sınıf ortamında derse katılabiliyor.

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