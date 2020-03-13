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    • Ekonomi
    • 13.03.2020 09:32
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    • 13.03.2020 09:32
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    Uzaktan eğitim ? , Vodafone ve Turkcell SMS mesajı

    EBA giriş: Uzaktan eğitim sisteminin dün açıklanmasından sonra öğrencilere , Vodafone ve Turkcell operatörlerinden ücretsiz 3 GB internet sağlanacak. Veliler ve öğrenciler ? Sorusuna yanıt arıyor. Bu bağlamda haliyle uzaktan eğitim 3 GB ücretsiz internet nasıl alınır sorusu gündem oldu. 'nin GSM operatörleriyle yapılan anlaşma gereği EBA içeriklerine aylık 3 GB'a kadar ücretsiz erişim imkânı 07.05.2019 itibarıyla hizmete sunuldu. Selçuk yaptığı açıklamada internetle ilgili " kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlanacaktır." dedi. Peki, öğrenciler 3 GB hediye interneti nereden ve nasıl alacak? İşte detaylar

    Öğrenciler 3 GB hediye internet nereden alacak?

    EBA giriş: Uzaktan eğitim 3 GB ücretsiz internet nasıl alınır sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitimin nasıl yapılacağına dair detayları canlı yayında açıkladı. Bakan Selçuk "Eğitim Bilişim Ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlanacaktır." ifadelerini kullandı. Bu kapsamda öğrenciler 3 GB uzaktan eğitim ücretsiz internet hakkında bilgi edinmek istiyor. Uzaktan eğitim sisteminde dersler sanal sınıf ortamında gerçekleştiriliyor. Akademisyen ve öğrenciler internet bağlantısı sağlanan her ortamdan sisteme bağlanarak sınıf ortamında derse katılabiliyor.

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    Haberler Ekonomi Uzaktan eğitim 3 GB ücretsiz internet nasıl alınır? Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell SMS mesajı
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