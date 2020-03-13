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uzaktan eğitim nasıl yapılacak? Uzaktan (online) eğitim nedir, nereden olacak?

uzaktan eğitim nasıl yapılacak? Milyonlarca öğrenci ve veli bu sorunun yanıtını merak ediyordu. Bu bağlamda haberimizde tüm detayları verdik. Çünkü internette konuya ilişkin arama yapılıyor. Türkiye'de Koronovirüs vakasının görülmesinin ardından milyonlarca veli ve öğrenci okulların tatil olup olmayacağına kilitlenmişti. Konuyla ilgili açıklamayı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı ve okulların 16 Mart'tan sonra tatil olduğunu, 23 Mart'tan sonra uzaktan eğitim yapacağını açıkladı. Peki, MEB uzaktan eğitim nasıl yapılacak? Uzaktan eğitime nereden girilecek? Uzaktan eğitim sisteminde dersler sanal sınıf ortamında gerçekleştiriliyor.

  • Eğitim
  • 13.03.2020 09:17
  •  - 
  • Son Güncelleme: 21.03.2020 02:37
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MEB uzaktan eğitim nasıl yapılacak?

Uzaktan eğitim nereden yapılacak? Bakan Selçuk'un, Koronavirüse karşı alınan önlemlerin detaylarına ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamaları sonrası Birçok kişi konu ile ilgili internette arama yapmaya başladı. Peki Uzaktan eğitim nereden yapılacak? | İnternetten eğitime nereden girilecek? İşte detaylar. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada "Ara tatil öne alındı. İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi. Öğrenciler, 23 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edecekler." şeklinde konuştu. Açıklamanın ardından uzaktan eğitim hakkındaki detaylar merak konusu oldu.

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