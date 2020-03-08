SGK, SSK ve Bağkur emeklileri ödeme hesaplaması yapıyor. Bu bağlamda tüm emeklilere 602 TL ödeme yapılacağı belirtiliyor. SSK ve Bağkur emeklilerini kapsayan gelişmeler. Emeklilere 602 TL ödeme şartları neler? Hangi emekliler 602 TL alacak merak ediliyor. Sizler için 602 TL Ödemenin tüm şartlarını araştırdık. Tüm emeklilere her ay verilen ek ödemenin yüzde 4-5'ten yüzde 10'a çıkarılması gündemde. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük ek ödeme 59,94 liradan 119,88, en yüksek ek ödeme de 241,15 liradan 602,87 liraya yükselecek. Diğer yandan emeklilere bu yıl da iki kez bayram ikramiyesi ödenecek. Tutarlarda değişiklik yapılmazsa 1000'er lira ödenecek.

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