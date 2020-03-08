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    • Ekonomi
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    • 09.03.2020 09:12
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    Tüm emeklileri kapsıyor! , ve Bağkur emeklilerine 602 TL ödeme müjdesi! İşte başvuru alma şartları

    Tüm Emeklilere 602 TL ödeme. ve Bağkur emeklilerini kapsayan gelişmeler. Emeklilere 602 TL ödeme şartları neler? Hangi emekliler 602 TL alacak merak ediliyor. Sizler için 602 TL Ödemenin tüm şartlarını araştırdık. İşte son açıklamalar. Türkiye Emekliler Derneği, çalışanlara asgari geçim indirimi olarak en az 220 lira ödendiğinin altını çizerek, "Emekliler için vergi iadesinin yerine getirilen yüzde 10'a çıkarılsın" çağrısı yapıyor. Ocak'ta maaşı yükselen, Temmuz'da bir zam daha alacak emeklilere, ekstra bir artış daha gündemde.Emekliler, her ay maaşlarla birlikte verilen ek ödemenin artırılmasını istiyor.

    SGK, SSK ve Bağkur emeklilerine 602 TL ödeme müjdesi!

    SGK, SSK ve Bağkur emeklileri ödeme hesaplaması yapıyor. Bu bağlamda tüm emeklilere 602 TL ödeme yapılacağı belirtiliyor. SSK ve Bağkur emeklilerini kapsayan gelişmeler. Emeklilere 602 TL ödeme şartları neler? Hangi emekliler 602 TL alacak merak ediliyor. Sizler için 602 TL Ödemenin tüm şartlarını araştırdık. Tüm emeklilere her ay verilen ek ödemenin yüzde 4-5'ten yüzde 10'a çıkarılması gündemde. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük ek ödeme 59,94 liradan 119,88, en yüksek ek ödeme de 241,15 liradan 602,87 liraya yükselecek. Diğer yandan emeklilere bu yıl da iki kez bayram ikramiyesi ödenecek. Tutarlarda değişiklik yapılmazsa 1000'er lira ödenecek.

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