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    • Ekonomi
    • 09.03.2020 09:12
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    • 09.03.2020 09:12
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    2750 TL ve 4100 TL , ve Bağkur'lulara ödeme fırsatı! İkramiye, ek ödeme ve ücreti ne kadar?

    Emeklilerin u ve bayram ikramiyeleri hakkında açıklama geldi. Açıklamada promosyonda son rakamın 2750 TL 'ye kadar geldiği bildirildi. 'ndan aynı anda birden fazla gelir ve aylık alanlar bankalarına bu durumu bildirecek. Genel uygulama, tüm gelir ve aylıkların toplamı üzerinden tek bir promosyon ödenmesi şeklinde. Örneğin, 2 bin lira yaşlılık aylığı, ölen eşinden dolayı da 600 lira ölüm aylığı alan kişinin toplam aylığı 2.600 TL kabul edilir. Bunun üzerinden promosyon ödenir. Diğer yandan emeklilere bu yıl da iki kez bayram ikramiyesi ödenecek. Tutarlarda değişiklik yapılmazsa 1000'er lira ödenecek.

    SGK, SSK ve Bağkur'lulara 4100 TL ödeme fırsatı!

    SGK, SSK ve Bağkur'lulara 2750 TL ve 4100 TL verilecek. Bu bağlamda promosyon ödemeleri başladı. Geçtiğimiz gün yapılan açıklamada SGK ile anlaşma sağlandığı ve emeklilere 2020-2023 dönemi için promosyonu ödemesi yapılacağı bildirilmişti. Emeklilere müjdeli haberin gelmesinin ardından en çok araştırılan konu , hangi bankanın ne kadar promosyon ödemesi yaptığı, promosyon ödemelerinin ne kadar olduğu araştırılıyor. Promosyon görüşmelerinde bu miktarın 2750 TL 'ye kadar çıkacağı bildirildi. İşte ikramiye, ek ödeme ve banka promosyon ücreti detayları takvim.com.tr'de. Diğer yandan emeklilere bu yıl da iki kez bayram ikramiyesi ödenecek.

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    Haberler Ekonomi 2750 TL ve 4100 TL SGK, SSK ve Bağkur'lulara ödeme fırsatı! İkramiye, ek ödeme ve banka promosyon ücreti ne kadar?
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