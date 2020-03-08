SGK, SSK ve Bağkur'lulara 2750 TL ve 4100 TL verilecek. Bu bağlamda promosyon ödemeleri başladı. Geçtiğimiz gün yapılan açıklamada SGK ile anlaşma sağlandığı ve emeklilere 2020-2023 dönemi için promosyonu ödemesi yapılacağı bildirilmişti. Emeklilere müjdeli haberin gelmesinin ardından en çok araştırılan konu , hangi bankanın ne kadar promosyon ödemesi yaptığı, promosyon ödemelerinin ne kadar olduğu araştırılıyor. Promosyon görüşmelerinde bu miktarın 2750 TL 'ye kadar çıkacağı bildirildi. İşte ikramiye, ek ödeme ve banka promosyon ücreti detayları takvim.com.tr'de. Diğer yandan emeklilere bu yıl da iki kez bayram ikramiyesi ödenecek.

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