SGK, SSK ve Bağkur'lu emeklinin eş ve çocuğuna promosyon ödemesi hakkında araştırmalar devam ediyor. Bu bağlamda emeklinin eşi ve çocuğuna promosyon ödemesi yapılacak mı? Sorusu oldukça revaçta olmaktadır. Geçtiğimiz gün yapılan açıklamada SGK ile anlaşma sağlandığı ve emeklilere 2020-2023 dönemi için promosyonu ödemesi yapılacağı bildirildi. Emeklilere müjdeli haberin gelmesinin ardından en çok araştırılan konu , hangi bankanın ne kadar promosyon ödemesi yaptığı , promosyon ödemelerinin ne kadar olduğu , vefat eden emeklinin eş ve çocuklarının promosyon ödemesi alıp almayacağı konuları oldu. Vefat eden emeklinin aylığını eşi ve 2 çocuğu alıyorsa ve maaşına göre promosyonu 750 liraysa, eşe 375, çocuklara 187,5'er lira verilir. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

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