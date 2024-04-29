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Para için müstehcen yayınlar, evladına işkence edenler, Atatürk istismarcıları... Tiktok'a yaptırım şart! Kapatılması için kanun teklifi

Tiktok, aile ve toplum yapısını bozan, milli ve manevi değerlerin istismar edildiği tehlikeli arz eden bir platform haline geldi. Son günlerde yaşanan olaylar bu durumu destekler nitelikte. Para için müstehcen yayın açanlar, canlı yayında evladını dövüp işkence eden sözde anneler ve Atatürk istismarı ile her yayında binlerce lira cebe indiren şarlatanlar somut örneklerden sadece birkaçı... Gelinen bu noktada Tiktok'la ilgili etkili ve caydırıcı yaptırımlar şart oldu. Söz konusu platformun kapatılması için kanun teklifi hazırlandığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 15:32 Güncelleme 29 Nisan 2024, 16:04
Para için müstehcen yayınlar, evladına işkence edenler, Atatürk istismarcıları... Tiktok’a yaptırım şart! Kapatılması için kanun teklifi 1

Son dönemde kolay yoldan fenomen olmak isteyen bir güruh anlamsız ve saçma videolar çekerek gündeme gelme çabasında.

Para için müstehcen yayınlar, evladına işkence edenler, Atatürk istismarcıları... Tiktok’a yaptırım şart! Kapatılması için kanun teklifi 2

Özellikle TikTok isimli platformdan yansıyan görüntüler bu duruma somut örnek teşkil ediyor.

Para için müstehcen yayınlar, evladına işkence edenler, Atatürk istismarcıları... Tiktok’a yaptırım şart! Kapatılması için kanun teklifi 3



Aile ve toplumun yapısını bozan bir platform haline gelen TikTok'ta yakın zamanda bir 'Laz Kızı' vakası yaşanmıştı.

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