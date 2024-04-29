Para için müstehcen yayınlar, evladına işkence edenler, Atatürk istismarcıları... Tiktok'a yaptırım şart! Kapatılması için kanun teklifi
Tiktok, aile ve toplum yapısını bozan, milli ve manevi değerlerin istismar edildiği tehlikeli arz eden bir platform haline geldi. Son günlerde yaşanan olaylar bu durumu destekler nitelikte. Para için müstehcen yayın açanlar, canlı yayında evladını dövüp işkence eden sözde anneler ve Atatürk istismarı ile her yayında binlerce lira cebe indiren şarlatanlar somut örneklerden sadece birkaçı... Gelinen bu noktada Tiktok'la ilgili etkili ve caydırıcı yaptırımlar şart oldu. Söz konusu platformun kapatılması için kanun teklifi hazırlandığı öğrenildi.