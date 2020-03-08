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    • Ekonomi
    • 09.03.2020 09:45
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    • 09.03.2020 09:45
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    Maaşlardan kesinti oranı kaç TL olacak? 4A-4B-4C emekli maaşı alan ve çalışan emekliler çok dikkat edin!

    2020 yılı emekli maaşı alan milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren flaş açıklamalar geldi. 2020 emekli maaşlarına gelen zamdan sonra milyonlarca emeklinin maaşları hesaba yatırıldı. Maaşı eksik bulanlar emekli maaşı kesintilerinin sebeplerini araştırıyorlar. Peki, emekli maaşı kesintileri nelerdir? Emekli aylığı kesintisi kişi borcu nedir? E - hizmetler bölümü Kurumu başlığı altında bulunan emekli aylığı kesintileri sayfasında geçmişe dönük aramada yapılabiliyor. İlgili ay ve yıl seçilerek geçmiş ay kesintileri de görülebiliyor.

    4A-4B-4C emekli maaşı alan ve çalışan emekliler çok dikkat edin!

    4A-4B-4C emekli maaşı alan ve çalışan emekliler için yeni haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda en fazla aranan konular arasında emekli maaşı kesintileri geliyor. Emekli maaşı alan ve alacaklar merakla emekli maaşı kesintileri neler? Emekli maaşı kesintisi artacak mı? sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Emekli maaşınız da azalma olduğunu düşünüyorsanız. Sebebi bildiğiniz ya da bilmediğiniz borçlarınız ya da muayene ücretiniz olabilir. Emekli maaşı kesintilerini internet ortamında görebilirsiniz. Eğer muayene katılım payları nedeniyle kesinti yaşıyorsanız E devlet üzerinden yaptığınız sorgulamada reçete bilgilerinize de ulaşabilirsiniz.

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    Haberler Ekonomi Maaşlardan kesinti oranı kaç TL olacak? 4A-4B-4C emekli maaşı alan ve çalışan emekliler çok dikkat edin!
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