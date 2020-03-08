Maaşlardan kesinti oranı kaç TL olacak? 4A-4B-4C emekli maaşı alan ve çalışan emekliler çok dikkat edin!

4A-4B-4C emekli maaşı alan ve çalışan emekliler için yeni haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda en fazla aranan konular arasında emekli maaşı kesintileri geliyor. Emekli maaşı alan ve alacaklar merakla emekli maaşı kesintileri neler? Emekli maaşı kesintisi artacak mı? sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Emekli maaşınız da azalma olduğunu düşünüyorsanız. Sebebi bildiğiniz ya da bilmediğiniz borçlarınız ya da muayene ücretiniz olabilir. Emekli maaşı kesintilerini internet ortamında görebilirsiniz. Eğer muayene katılım payları nedeniyle kesinti yaşıyorsanız E devlet üzerinden yaptığınız sorgulamada reçete bilgilerinize de ulaşabilirsiniz.

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