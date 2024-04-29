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Josep Borrell’dan Filistin mesajı! AB ülkeleri tanımaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Riyad'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamada birçok Avrupa Birliği ülkesinin mayıs ayı sonuna kadar Filistin devletini tanımasını beklediklerini söyledi.

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 15:39 Güncelleme 29 Nisan 2024, 16:14
Josep Borrell’dan Filistin mesajı! AB ülkeleri tanımaya hazırlanıyor

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Riyad'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamada birçok Avrupa Birliği ülkesinin mayıs ayı sonuna kadar Filistin devletini tanımasını beklediklerini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep BorrelL

BORRELL'DAN FİLİSTİN MESAJI

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Borrell, mayıs ayı sonuna kadar bazı AB üyesi ülkelerin Filistin'i Devlet olarak tanıma kararını alabileceğini belirtti.

4 ÜLKEDEN ORTAK AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Ancak geçtiğimiz hafta Brüksel'de gerçekleşen AB Liderler zirvesinde 4 ülkeden konuya ilişkin ortak açıklama gelmişti.

İspanya, İrlanda, Slovenya ve Malta liderleri açıklamada 'koşullar uygun olduğu zaman' Filistin'i devlet olarak tanımaya hazır olduklarını bildirmişti.

Borrell'in bahsettiği ülkelerin bu 4 ülke olduğu değerlendiriliyor.

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