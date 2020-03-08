Erken emeklilik her vatandaş için en önemli hayallerden biridir. Bu bağlamda yaptığımız haberlerde emekli olma süresinin nasıl kısaltılacaüı ile ilgili bilgiler veriyoruz. Bu makalemizde ise 2 emekliliği 2 yıl kısaltabilirsiniz. Ülkemizde emekliliği yaklaşan veya emekliliğine gün sayan birçok kişinin merak ettiği konuların başında erken emeklilik geliyor. Bu doğrultuda vatandaşların en çok merak ettiği konulardan birini ele alan SGK rehberi, kadınlarda doğum ve erkeklerde ise askerlik borçlanması gibi prim gün sayısında önemli bir avantaj sağlayan borçlanmayı ele alıyor. Bazen bir gün borçlanma ile sigortalı kişiler iki yıl erken emekli olabiliyor.

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