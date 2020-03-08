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2 yıl önce emekli olun 31 TL borçlanma yaparak! İşte lılık süresine göre rehber takvim.com.tr'de

1993 tarihinden önce başlangıcı olan ve askere giden herkes 31 TL borçlanma ile 2 yıl erken emekli olabilmek mümkün. Haberin detayları sitemizdedir. için hem kadınların hem de erkeklerin yararlanabildiği farklı durumlar bulunmakta olup bunlardan ilki kadınlar için doğum ve çocuk, erkekler için ise askerlik olarak yer alıyor. Burada doğum için kadın çalışanlara 3 çocuğa kadar borçlanmayla 2160 gün yani 6 yıl kazandırmakta olup 3 çocuğu olan bir anne 6 yıl erken emekli olabiliyor.

  • SGK
  • 09.03.2020 09:33
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 09:33
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31 TL borçlanma ile 2 yıl önce emekli olun!

Erken emeklilik her vatandaş için en önemli hayallerden biridir. Bu bağlamda yaptığımız haberlerde emekli olma süresinin nasıl kısaltılacaüı ile ilgili bilgiler veriyoruz. Bu makalemizde ise 2 emekliliği 2 yıl kısaltabilirsiniz. Ülkemizde emekliliği yaklaşan veya emekliliğine gün sayan birçok kişinin merak ettiği konuların başında erken emeklilik geliyor. Bu doğrultuda vatandaşların en çok merak ettiği konulardan birini ele alan SGK rehberi, kadınlarda doğum ve erkeklerde ise askerlik borçlanması gibi prim gün sayısında önemli bir avantaj sağlayan borçlanmayı ele alıyor. Bazen bir gün borçlanma ile sigortalı kişiler iki yıl erken emekli olabiliyor.

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