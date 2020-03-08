Emekliler çift maaş alacak mı? Sorusu oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda SGK, SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur'dan emekliye ayrılacaklar sistem değişiyor! Türkiye'nin önemli gündemlerinden olan emekliler için yeni bir sistemin üzerinde çalışılıyor. Yeni sisteme göre emeklilere çift maaş ve çift emeklilik geliyor. Milyonlarca çalışan ve emekliye ayrılacak vatandaşlar Hazine ve Maliye Bakanlığının emeklilik sitemi değişecek açıklamaları sonrası merakla beklemeye başladı. Emekli vatandaşlar, emekli maaşlarının yanında ek olarak başka ödemeler de alabiliyor. Eşi vefat eden emekli vatandaşlar dul aylığı kapsamında bir ek ödeme alabiliyor. Peki bunun şartları nelerdir? Kimler ek ödeme alabiliyor?

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