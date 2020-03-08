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, , Emekli Sandığı ve Bağkur'dan emekliye ayrılacaklar sistem değişiyor! Emekliye alma şartları

'de yaklaşık olarak 12.3 milyon emekli vatandaş bulunuyor. Emekli maaşları ek ödemelerle artıyor. Eşi vefat eden emekli vatandaş dul aylığı kapsamında ikinci bir emekli maaşı alabiliyor. , Bağkur veya emekli sandığı farketmeksizin alınan dul aylığı ödemesinde hangi şartları? Emekliler nasıl alabilir şartları nelerdir? 'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalara göre emekliler için reform niteliğinde çalışmalar yapılacak. Bu kapsamda emekliler için çift maaş ve çift emeklilik geliyor. Buna göre SSK, Bağkur ve emekliğe ayrılacaklar.

  • SGK
  • 09.03.2020 09:46
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 09:46
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SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur'dan emekliye ayrılacaklar sistem değişiyor!

Emekliler çift maaş alacak mı? Sorusu oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda SGK, SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur'dan emekliye ayrılacaklar sistem değişiyor! Türkiye'nin önemli gündemlerinden olan emekliler için yeni bir sistemin üzerinde çalışılıyor. Yeni sisteme göre emeklilere çift maaş ve çift emeklilik geliyor. Milyonlarca çalışan ve emekliye ayrılacak vatandaşlar Hazine ve Maliye Bakanlığının emeklilik sitemi değişecek açıklamaları sonrası merakla beklemeye başladı. Emekli vatandaşlar, emekli maaşlarının yanında ek olarak başka ödemeler de alabiliyor. Eşi vefat eden emekli vatandaşlar dul aylığı kapsamında bir ek ödeme alabiliyor. Peki bunun şartları nelerdir? Kimler ek ödeme alabiliyor?

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