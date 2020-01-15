Kartzede olmayın Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Kredi kartımı çaldırdım. Ne yapabilirim?

Kredi kartınızı kaybetmeniz veya çaldırmanız halinde hemen gerekli aksiyonları almak önemlidir. Ayrıca, banka ya da kredi kartlarınızın hesabını oluştururken belirlediğiniz şifrelerin tahmin edilemeyecek zorluk derecesinde olması da böyle bir durum başınıza gelmeden önce alabileceğiniz önlemlerden. Kartın tamamen bir kişinin eline geçmesi, o kişinin kart numaranızı ve arkasında bulunan güvenlik kodunu bildiği anlamına gelir. Fakat her şeyin sonu değildir. Öncelikli yapılacak işlem, kartınızın banka üzerinden iptal protokolünü gerçekleştirmek olmalıdır. Ardından kartınızla harcama yapılıp yapılmadığına bakmalısınız. Harcama görünüyorsa, gecikmeksizin bankaya harcamanın sizin tarafınızdan yapılmadığı bilgisini vererek paranın iadesi talebinde bulunabilirsiniz. Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunabilir, banka tarafından iade edilmeyen size ait olmayan harcamalar için hem bankaya hem de tespit edilebiliyorsa harcamayı yapan kişilere karşı dava açabilirsiniz.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL