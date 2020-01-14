Hedefi tüm Türkiye Son 5 yılda 4 ülke ve 30 şehirde 55 şubeye ulaşan Tavada Tavuk'un İş Geliştirme Müdürü & Franchise Koordinatörü Akın Gürbüz, 2020 hedeflerini açıklarken, üretim miktarını yüzde 50 artıracaklarını söyledi. Türkiye'nin yüzde 35'inde şubeleşme sürecini tamamladıklarını anlatan Gürbüz, "Yıl sonuna kadar Türkiye'nin yüzde 50'sine ulaşmak istiyoruz. Ama asıl hedef Türkiye'nin tamamı" dedi.

Son 5 yılda 4 ülke ve 30 şehirde 55 şubeye ulaşan Tavada Tavuk'un İş Geliştirme Müdürü & Franchise Koordinatörü Akın Gürbüz, 2020 hedeflerini açıklarken, üretim miktarını yüzde 50 artıracaklarını söyledi. Türkiye'nin yüzde 35'inde şubeleşme sürecini tamamladıklarını anlatan Gürbüz, "Yıl sonuna kadar Türkiye'nin yüzde 50'sine ulaşmak istiyoruz. Ama asıl hedef Türkiye'nin tamamı" dedi. TÜM MANŞETLER