Bugünkü
Takvim

Hedefi tüm Türkiye

Son 5 yılda 4 ülke ve 30 şehirde 55 şubeye ulaşan Tavada Tavuk'un İş Geliştirme Müdürü & Franchise Koordinatörü Akın Gürbüz, 2020 hedeflerini açıklarken, üretim miktarını yüzde 50 artıracaklarını söyledi. Türkiye'nin yüzde 35'inde şubeleşme sürecini tamamladıklarını anlatan Gürbüz, "Yıl sonuna kadar Türkiye'nin yüzde 50'sine ulaşmak istiyoruz. Ama asıl hedef Türkiye'nin tamamı" dedi.

Hedefi tüm Türkiye
Son 5 yılda 4 ülke ve 30 şehirde 55 şubeye ulaşan Tavada Tavuk'un İş Geliştirme Müdürü & Franchise Koordinatörü Akın Gürbüz, 2020 hedeflerini açıklarken, üretim miktarını yüzde 50 artıracaklarını söyledi. Türkiye'nin yüzde 35'inde şubeleşme sürecini tamamladıklarını anlatan Gürbüz, "Yıl sonuna kadar Türkiye'nin yüzde 50'sine ulaşmak istiyoruz. Ama asıl hedef Türkiye'nin tamamı" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriHedefi tüm Türkiye
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri