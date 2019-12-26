80 milyonluk yılbaşı ikramiyesi hazır! 2020 yılbaşı ikramiyesi ile neler alınır?

'nin (MPİ) yılbaşı özel çekilişi kapsamında vereceğibüyük ikramiye görücüye çıktı. İkramiye 200 liralık banknotlar halinde 400 adet balyadan (binlik) oluştu. Böylece ikramiyeyi oluşturan banknotların toplam ağırlığı 500 kilogram oldu. 80 milyon liralık ikramiye, 3 kişi tarafından 8 günde 8 saat çalışarak sayılıp, destelenip balyalanabiliyor. MPİ Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Murtaza Çakır, "Biletlerin satış oranı yüzde 80'i buldu" dedi.279 bin 720 tane gram altın, 41 bin 558 Cumhuriyet altını ediyor.1 milyon lira değerinde 80 lüks yata ya da 10 bin 958 tane iPhone 11'e sahip olunabiliyor.İkramiye bankaya yatırıldığında, ortalama gecelik 21 bin lira, aylık 657 bin lira faiz getirisi elde edilebiliyor.Ferrari 488 Pista'dan 15 adet alınabilir.