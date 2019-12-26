80 milyonluk yılbaşı ikramiyesi hazır! 2020 yılbaşı ikramiyesi ile neler alınır?

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) yılbaşı özel çekilişi kapsamında vereceği 80 milyon liralık büyük ikramiye görücüye çıktı. İkramiye 200 liralık banknotlar halinde 400 adet balyadan (binlik) oluştu. Böylece ikramiyeyi oluşturan banknotların toplam ağırlığı 500 kilogram oldu. 80 milyon liralık ikramiye, 3 kişi tarafından 8 günde 8 saat çalışarak sayılıp, destelenip balyalanabiliyor. MPİ Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Murtaza Çakır, "Biletlerin satış oranı yüzde 80'i buldu" dedi.
NELER ALINIR NELER
279 bin 720 tane gram altın, 41 bin 558 Cumhuriyet altını ediyor.
250 bin liralık 320 araç alınabiliyor.
1 milyon lira değerinde 80 lüks yata ya da 10 bin 958 tane iPhone 11'e sahip olunabiliyor.
500 bin liralık 160 daire, 300 bin lira değerinde 266, 500 bin lira değerinde 160 daire ya da 3 milyon lira değerinde 26 lüks villa satın alınabiliyor.
İkramiye bankaya yatırıldığında, ortalama gecelik 21 bin lira, aylık 657 bin lira faiz getirisi elde edilebiliyor.
Bugatti Veyron'dan 5 adet ya da lüks bir jet alınabiliyor.
Ferrari 488 Pista'dan 15 adet alınabilir.
NELER ALINIR NELER
279 bin 720 tane gram altın, 41 bin 558 Cumhuriyet altını ediyor.
250 bin liralık 320 araç alınabiliyor.
1 milyon lira değerinde 80 lüks yata ya da 10 bin 958 tane iPhone 11'e sahip olunabiliyor.
500 bin liralık 160 daire, 300 bin lira değerinde 266, 500 bin lira değerinde 160 daire ya da 3 milyon lira değerinde 26 lüks villa satın alınabiliyor.
İkramiye bankaya yatırıldığında, ortalama gecelik 21 bin lira, aylık 657 bin lira faiz getirisi elde edilebiliyor.
Bugatti Veyron'dan 5 adet ya da lüks bir jet alınabiliyor.
Ferrari 488 Pista'dan 15 adet alınabilir.
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