Yeni yıla sayılı günler kala bankalar, müşterilerinin ihtiyacına yönelik yeni yıl kredileri hazırladı. Yeni yıla özel faiz oranlarıyla sunulan ihtiyaç kredilerinde, bankalar taksit erteleme seçeneği de sağlıyor. İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler için son dönemde bankaların yeni uygulamaları sayesinde şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yoluyla kredi alınabilmektedir. Finansbank yeni yıla özel günde 15 TL'den başlayan taksitlerle 15 bin TL ihtiyaç kredisi sunuyor. 60 aya varan vade ve uygun faiz oranlarıyla verilen ihtiyaç kredisinde, ödeme 3 ay erteleyebiliyor. Kampanyaya internet ve cep şubeden başvurulabilir. Detaylar takvim.com.tr'de



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