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  • 24.12.2019 13:48
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 13:55

yılbaşı kredi kampanyaları - Kişiye özel , taksit erteleme ve...

kredisi veren ların sunduğu yeni yıl kredi kampanyaları ile 2020 yılına cebinde parası ile girmek isteyen vatandaşlarımız için yeni yıl kredi kampanyalarını takvim.com.tr'de açıklıyoruz. Kredi başvuruları ise cep telefonundan ya da üzerinden kolayca yapılabiliyor. İşte bazı bankaların yılbaşına özel hazırladıkları krediler... Bankalar yeni yıl kampanyası kapsamında günde 8 TL’den başlayan taksit seçeneği ile 3 ay taksit erteleme imkanı sunuyor. Kampanyalar, 2019’a kadar sürecek. İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük li ve kısa vadeli kredilerdir.

31 Aralık yılbaşı kredi kampanyaları oldukça cazip

Yeni yıla sayılı günler kala bankalar, müşterilerinin ihtiyacına yönelik yeni yıl kredileri hazırladı. Yeni yıla özel faiz oranlarıyla sunulan ihtiyaç kredilerinde, bankalar taksit erteleme seçeneği de sağlıyor. İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler için son dönemde bankaların yeni uygulamaları sayesinde şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yoluyla kredi alınabilmektedir. Finansbank yeni yıla özel günde 15 TL'den başlayan taksitlerle 15 bin TL ihtiyaç kredisi sunuyor. 60 aya varan vade ve uygun faiz oranlarıyla verilen ihtiyaç kredisinde, ödeme 3 ay erteleyebiliyor. Kampanyaya internet ve cep şubeden başvurulabilir. Detaylar takvim.com.tr'de


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