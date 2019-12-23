Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimi sonrasında TEB, Yap kredi Akbank, Finansbank, Denizbank ve ING

Bank konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları oldukça merak ediliyor. Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi kredisiyle ilgili bankalar tarafından yapılan art arda açıklamalardan sonra konut en uygun konut kredisini ve faiz oranlarını yavaş yavaş ortaya çıkmaya ve listelenmeye başlamıştır. 2020 yılında konut satın almak için büyük bir fırsat oluştu ve 201'un son zamanlarında bankalar tarafından yapılan güncellemelerle faz oranları 1,50'lerden %0,98'lere kadar düşmüştür. Böylece en uygun konut kredisi veren bankalar listesinde de değişiklikler olmuştur. Detaylar takvim.com.tr'de

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