Merkez Bankası, faizde yine indirime gitti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın son toplantısında politika faizini 2 puan düşürerek yüzde 12'ye çekti. Merkez Bankası faizde bu yıl toplam 9 puanlık indirime gitmiş oldu. Bu bağlamda bankaların faiz oranlarında indirime gitmesi bekleniyor. Bunun en güzel örneği ise 0.78 müjdesi olarak vatandaşlara geldi. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ev İş Bankası kredi faiz oranlarını anlaşmalı inşaat şirketleri aracılığı ile 0.78'e kadar düşürdü. En uygun konut kredisi veren bankalardan konut kredisi almak isteyen başvuru sahipleri, yaptıkları işe göre farklı belgeler bankaya sunması gerekir. Bankalar, listelenen belgeler yanında gerekli gördükleri hallerde farklı evraklar isteyebilir. Detaylar takvim.com.tr'de

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