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  • 25.12.2019 09:13
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 09:13

, kredi oranları düştü mü? , , ve Garanti konut ihtiyaç ne oldu?

, ve kredi oranları düştü mü? Sorusu oldukça revaçta. Uzmanlar beklenen politika faiz indirimin de gelmesiyle kamu bankalarının atağa kalkacağını belirtti. , ve 'ın konut kredisi faizi başta olmak üzere birçok kredi faizinde indirime gitmesi bekleniyor. Piyasanın konut kredisi için beklentisi 0,79.... Ziraat Bankası en çok vade imkânı sunan bankalardan birisidir. 3 ay ile 180 aya kadar vade seçeneği vardır. Verilen kredinin alt limiti 10.000 TL, üst limiti ise 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Peki, düştü mü? İşte 25 Aralık 2019 Çarşamba günü bankalardaki son faiz durumu... Detaylar takvim.com.tr'de

Banka kredi faiz oranları 0,79 altına düştü mü?

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve Garanti Bankası konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları en fazla merak edilenler arasında yer alıyor. Merkez Bankası faiz indirimi sonrasında beklenti kredi faiz oranlarının daha da düşmesi yönünde oldu. Konut kredisi faiz oranını şu an için birçok banka 0,99 olarak uyguluyor. En uygun konut kredisi faiz oranı ise 0,98 olarak görülüyor. Fakat piyasanın konut kredisi için beklentisi 0,79 olduğu belirtiliyor. 3 büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank hali hazırda zaten anlaşmalı inşaat şirketleri ile işbirliği yaparak 0,79 oranında faiz oranları sunmaktadır. Detaylar takvim.com.tr'de

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