Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve Garanti Bankası konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları en fazla merak edilenler arasında yer alıyor. Merkez Bankası faiz indirimi sonrasında beklenti kredi faiz oranlarının daha da düşmesi yönünde oldu. Konut kredisi faiz oranını şu an için birçok banka 0,99 olarak uyguluyor. En uygun konut kredisi faiz oranı ise 0,98 olarak görülüyor. Fakat piyasanın konut kredisi için beklentisi 0,79 olduğu belirtiliyor. 3 büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank hali hazırda zaten anlaşmalı inşaat şirketleri ile işbirliği yaparak 0,79 oranında faiz oranları sunmaktadır. Detaylar takvim.com.tr'de

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