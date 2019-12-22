Bankada parasını mevduat olarak değerlendirenler düşen faizlerle birlikte en yüksek faizi veren bankayı aramaya başladı.

Banka mevduat faiz oranları TL mevduatta gerilemeyi sürdürüyor. Bankaların tamamı vadeli hesap faiz oranları indirimine giderek faiz oranlarını ortalama %8 seviyesine çekti! Vadeli döviz hesabı faiz oranları indirimi daha az gerçekleşirken, en yüksek mevduat faiz oranları %12'nin hemen üzerine yoğunlaştı. 32 günlük en yüksek faiz veren banka %12,30 mevduat faizi ile Burgan Bank'tır.

Peki 32 günlük en fazla faiz veren banka hangisi? En yüksek vadeli mevduat faizi veren bankaları haberimizde verdik.

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