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  • 23.12.2019 09:45
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 09:45

23 Aralık en yüksek vadeli mevduat i veren lar listesi - 32 günlük en fazla hangisi?

Merkez sı tarafından yapılan indirimleri sonrasında, bankalar da mevduat faizlerini düşürmeye devam ediyor. Bu bağlamda artık faizden para kaznama devri sona eriyor. Analistlerin yaptığı değerlendirmelere göre bankaların müşterilerine sundukları güncel mevduat faiz oranlarının enflasyon rakamlarına göre karşılaştırılmasında parasını faize yatıran vatandaşların zarar etmeye başladığı belirtildi. Bankalar arasında 32 günlük en yüksek olmaya devam ediyor. Banka 32 günlük hesaplar için yüzde 13.75 faiz oranı veriyor. Bu oranla hesaplama yapıldığında 10 bin lira 32 günde 102,47 lira getiriyor. İşte 23 Aralık en yüksek vadeli mevduat faizi veren bankalar listesi

32 günlük en fazla faiz veren banka hangisi?

Bankada parasını mevduat olarak değerlendirenler düşen faizlerle birlikte en yüksek faizi veren bankayı aramaya başladı.
Banka mevduat faiz oranları TL mevduatta gerilemeyi sürdürüyor. Bankaların tamamı vadeli hesap faiz oranları indirimine giderek faiz oranlarını ortalama %8 seviyesine çekti! Vadeli döviz hesabı faiz oranları indirimi daha az gerçekleşirken, en yüksek mevduat faiz oranları %12'nin hemen üzerine yoğunlaştı. 32 günlük en yüksek faiz veren banka %12,30 mevduat faizi ile Burgan Bank'tır.
Peki 32 günlük en fazla faiz veren banka hangisi? En yüksek vadeli mevduat faizi veren bankaları haberimizde verdik.

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