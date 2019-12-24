3 bankadan kredi faiz indirimi geldi. Akbank, Yapıkredi ve TEB yeni kredi faiz oranlarını açıkladı. Bu bağlamda TEB 0,98'e, Yapıkredi 0,99'a ve Akbank'ta kredi faiz oranlarını 0,99'a çekti. Yaklaşık dört buçuk aydır hızla devam eden indirimler Merkez Bankası'ndan da destekleyici şekilde faiz indirimi yapılmasına rağmen kur engeline takıldı. Geçtiğimiz haftadan itibaren ABD yaptım riski ve jeopolitik riskler karşısında yükselen dolar kuru bu haftada 5.93 bandında seyrediyor. Bir yıl önce bankalar ihtiyaç kredilerinde müşterilerinden aylık yüzde 1.79 seviyelerinde faiz ödemelerini istiyordu. Altı ay önce ise istenen faiz yüzde 1.40'tı. Şimdi ise ihtiyaç kredilerinde açıklanan faizler yüzde 0.98'den yüzde 1.04'e kadar değişim gösteriyor. Detaylar takvim.com.tr'de

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