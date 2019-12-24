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  • 25.12.2019 09:15
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 09:15

Akbank, Yapıkredi, yeni kredi oranları! İşte konut, taşıt ve oranları - 3 dan kredi faiz indirimi!

3 dan kredi indirimi! Akbank, Yapıkredi, yeni kredi faiz oranları! İşte konut, taşıt ve oranları açkılaması oldukça merak ediliyor. Ancak bankaların konut kredisi faiz oranlarındaki seri indirimler son iki haftadır yavaşladı. Peki hangi bankalar yeni haftaya hafta indirimle başladı? Bankaların konut kredisi faiz oranları Ağustos ayından sonra Aralık ayının ikinci haftasına kadar hızla düşüş gösterdi. Özel bankaların sonunda kamu bankaları tarafından verilen 0.99 faiz oranı seviyesinin altına inmesi heyecan yarattı. En uygun konut kredisi faiz oranı yüzde 0.98 olurken devlet bankalarından yüzde 0.79 faiz oranı ile konut kredisi müjdesi beklenmeye başlandı. Detaylar takvim.com.tr'de

3 bankadan faiz indirim kararı! Ev almak artık daha kolay!

3 bankadan kredi faiz indirimi geldi. Akbank, Yapıkredi ve TEB yeni kredi faiz oranlarını açıkladı. Bu bağlamda TEB 0,98'e, Yapıkredi 0,99'a ve Akbank'ta kredi faiz oranlarını 0,99'a çekti. Yaklaşık dört buçuk aydır hızla devam eden indirimler Merkez Bankası'ndan da destekleyici şekilde faiz indirimi yapılmasına rağmen kur engeline takıldı. Geçtiğimiz haftadan itibaren ABD yaptım riski ve jeopolitik riskler karşısında yükselen dolar kuru bu haftada 5.93 bandında seyrediyor. Bir yıl önce bankalar ihtiyaç kredilerinde müşterilerinden aylık yüzde 1.79 seviyelerinde faiz ödemelerini istiyordu. Altı ay önce ise istenen faiz yüzde 1.40'tı. Şimdi ise ihtiyaç kredilerinde açıklanan faizler yüzde 0.98'den yüzde 1.04'e kadar değişim gösteriyor. Detaylar takvim.com.tr'de

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HaberlerEkonomi HaberleriAkbank, Yapıkredi, TEB yeni kredi faiz oranları! İşte konut, taşıt ve bireysel kredi oranları - 3 bankadan kredi faiz indirimi!
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