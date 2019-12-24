3 bankadan kredi faiz indirimi! Akbank, Yapıkredi, TEB yeni kredi faiz oranları! İşte konut, taşıt ve bireysel kredi oranları açkılaması oldukça merak ediliyor. Ancak bankaların konut kredisi faiz oranlarındaki seri indirimler son iki haftadır yavaşladı. Peki hangi bankalar yeni haftaya hafta indirimle başladı? Bankaların konut kredisi faiz oranları Ağustos ayından sonra Aralık ayının ikinci haftasına kadar hızla düşüş gösterdi. Özel bankaların sonunda kamu bankaları tarafından verilen 0.99 faiz oranı seviyesinin altına inmesi heyecan yarattı. En uygun konut kredisi faiz oranı yüzde 0.98 olurken devlet bankalarından yüzde 0.79 faiz oranı ile konut kredisi müjdesi beklenmeye başlandı. Detaylar takvim.com.tr'de

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