Emlak vergisi için son 9 gün

Emlak vergisinin ikinci taksitinin ödemesinde son tarihin 30 Kasım olduğunu belirten uzmanlar, mükellefleri cezalı duruma düşmemesi için uyardı. Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, "Vergi süresi içinde ödenmezse, her ay için yüzde 2 oranında gecikme zammı uygulanıyor" dedi.
- Ekonomi
- 22.11.2019
- Gazete
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