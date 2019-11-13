Kıdem tazminatını artırma formülü

Türkiye'de önemli sorunlardan birisi de kıdem tazminatı. Birçok çalışan tazminatını alamıyor, haksızlığa uğruyor. İşverenler de böyle bir fon ayırmadıkları için işçileri çıkartırken zorlanıyor. Tazminat davaları artık arabulucularda görülüyor. Bize gelen sorulardan birçoğu tazminat ile ilgili. Özellikle hesaplama yapılırken nelerin dikkate alınacağı merak ediliyor. Öncelikle belirtelim. Kıdem tazminatını belirleyen ana unsur sizin aldığınız brüt maaş. Tazminat son brüt maaş üzerinden hesaplanıyor. Ancak bu tek başına yeterli değil. Size ödenen diğer paraların da tazminat hesabına katılması lazım. Eğer hesaplama yapılırken bunlar ilave edilmiyorsa, paranız eksik ödeniyor demektir.
GİYDİRİLMİŞ ÜCRET KULLANILIR
Örneğin; brüt maaşı 3.500 lira olan bir çalışanın 10 yıl sonra alacağı para vergi hariç 35.000 lira olacaktır. Ancak bu çalışana her ay 700 lira da ek ödeme yapılmışsa bu da tazminata ilave edilmelidir. Eğer edilmez ise bu çalışanın kaybı 7 bin lirayı bulacaktır. Yani çalışanın tazminatının hesabı giydirilmiş ücret üzerinden yapılmalıdır. İhbar ve kötü niyet tazminatlarında da giydirilmiş ücretten hesap yapılıyor. Giydirilmiş ücretin tespitinde, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 32'nci maddesinde yazılı olan ücrete ek olarak, işçiye sağlanmış para veya parayla ölçülebilir menfaatler dikkate alınır. Buna göre; işçiye maaşı dışında ödenen yol, yemek, tazminat, kira yardımı, ikramiye, devamlı ödenen primler gibi süreklilik gösteren ödemeler giydirilmiş ücretin hesabında dikkate alınır. Burada önemli olan husus bu ödemelerin devamlılık göstermesi ve parayla ölçülebilir olmasıdır.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
GİYDİRİLMİŞ ÜCRET KULLANILIR
Örneğin; brüt maaşı 3.500 lira olan bir çalışanın 10 yıl sonra alacağı para vergi hariç 35.000 lira olacaktır. Ancak bu çalışana her ay 700 lira da ek ödeme yapılmışsa bu da tazminata ilave edilmelidir. Eğer edilmez ise bu çalışanın kaybı 7 bin lirayı bulacaktır. Yani çalışanın tazminatının hesabı giydirilmiş ücret üzerinden yapılmalıdır. İhbar ve kötü niyet tazminatlarında da giydirilmiş ücretten hesap yapılıyor. Giydirilmiş ücretin tespitinde, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 32'nci maddesinde yazılı olan ücrete ek olarak, işçiye sağlanmış para veya parayla ölçülebilir menfaatler dikkate alınır. Buna göre; işçiye maaşı dışında ödenen yol, yemek, tazminat, kira yardımı, ikramiye, devamlı ödenen primler gibi süreklilik gösteren ödemeler giydirilmiş ücretin hesabında dikkate alınır. Burada önemli olan husus bu ödemelerin devamlılık göstermesi ve parayla ölçülebilir olmasıdır.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
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