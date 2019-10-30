Vakıf Emeklilik’ten ‘Cep Şube’de yenilik

2014'te hayata geçirdiği Cep Şube uygulamasını geliştiren Vakıf Emeklilik; parmak izi, Face ID, 3D secure ve kişiselleştirilmiş deneyim gibi yeni hizmetler sunduğu uygulamada, müşteri iletişim merkezini aramaya gerek kalmadan tüm Cep Şube aktivasyonlarını gerçekleştirme imkanı sunuyor. Yıllık hayat, ferdi kaza sigortası ve bireysel emeklilik ürünlerini 'Cep Şube' ile müşterileriyle buluşturan Vakıf Emeklilik, uygulamasını müşteri beklentilerine uygun bir şekilde yeniden geliştirdi.
Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, uygulamadaki yenilikleri şöyle anlattı: "Vakıf Emeklilik'in, katılımcıların hayatını kolaylaştıracak ve onlara kişisel bir deneyim sağlayacak yeni Cep Şube uygulamasına eklenen parmak izi ve Face ID özellikleri sayesinde müşteri kimlik güvenliği önlemleri optimize edildi. Böylece Cep Şube kullanıcılarının telefon numaralarının doğrulanması ve hatta değiştirilmesi mümkün hale getirildi. Yeni uygulamada şifre değiştirme işlemleri de aplikasyona dahil edildi ve müşterilerin, müşteri iletişim merkezini aramasına gerek kalmaksızın, birçok işlemi cep şube üzerinden gerçekleştirebilmesi imkanı sağlandı. Uygulamaya ayrıca 3D secure özelliği de eklendi."
Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, uygulamadaki yenilikleri şöyle anlattı: "Vakıf Emeklilik'in, katılımcıların hayatını kolaylaştıracak ve onlara kişisel bir deneyim sağlayacak yeni Cep Şube uygulamasına eklenen parmak izi ve Face ID özellikleri sayesinde müşteri kimlik güvenliği önlemleri optimize edildi. Böylece Cep Şube kullanıcılarının telefon numaralarının doğrulanması ve hatta değiştirilmesi mümkün hale getirildi. Yeni uygulamada şifre değiştirme işlemleri de aplikasyona dahil edildi ve müşterilerin, müşteri iletişim merkezini aramasına gerek kalmaksızın, birçok işlemi cep şube üzerinden gerçekleştirebilmesi imkanı sağlandı. Uygulamaya ayrıca 3D secure özelliği de eklendi."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.