Son yıllarda mevzuatımıza da giren psikolojik baskı (mobbing) iş yerlerinde çok sık rastladığımız bir yıldırma türü. Çok sayıda çalışan bu konudan şikayetçi. Mobbing, "İş yerlerinde belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar bütünü" şeklinde tanımlanıyor. Mobbinge uğrayan çalışanın pek çok hakkı bulunuyor.
- Ekonomi
- 20.09.2019
- Gazete
Psikolojik baskıya tazminat cezası! İşte yapmanız gerekenler...
İş yerlerinde psikolojik baskıya ve ayrımcılığa maruz kalan çalışanları kanunlar koruyor. Bunu yapan yönetici ya da iş yeri sahipleri tazminat ödüyor. Haklarınızı bilin ve arayın. Peki, işyerinde baskı gören işçi önce nereyi aramalıdır? Yasal hakları nelerdir? İddiayı ispatlamak için şahit gerekir mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...
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