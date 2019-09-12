Vergi borçluları açıklandı

Devlete 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunan mükellefler açıklandı. Bu şekilde 47 bin 32 kişi ve kuruluşun olduğu belirlendi. 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunan ilk 100 kişinin borç tutarı 44 milyar 301 milyon 511 bin 513 lira oldu.
TOBB'DAN BANKALARA ÇAĞRI
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, politika faizindeki indirimin bankaların kredi faizlerine yeterince yansıtılmadığını üzülerek takip ettiklerini belirterek, "Bankalar ellerini taşın altına koysun" dedi.
22 ŞİRKETE ENERJİ LİSANSI
EPDK; elektrik, petrol, doğalgaz ve LPG piyasalarında faaliyet gösterecek 22 şirkete lisans verdi. Başvuru yapan 14 şirkete elektrik üretim, 1 şirkete elektrik dağıtım, 1 şirkete elektrik tedarik, 1 şirkete akaryakıt depolama, 4 şirkete madeni yağ ve 1 şirkete de LPG lisansı verildi.
EMSAL ÜRÜNE FİYAT FARKI YOK
İstanbul'da internetten kapüşonlu kaban satın alan avukat Recep Kılınçarslan, 'defolu' olduğu gerekçesiyle gönderilmeyen ürünün yerine emsal üründen fiyat farkı talep edilince yaşadığı mağduriyet sonrası açtığı davayı kazandı. Davaya bakan mahkeme, davacıdan alınan fazla paranın iade edilmesine karar verdi.
YENİ PAZARLAR REKOR GETİRDİ
Baymak, 8 ay içinde ihracatta dolar bazında yüzde 50'lik büyüme yakaladı. Büyümesinin temeline ihracatı koyan ve başta Özbekistan, Rusya, Fransa ve Almanya olmak üzere yeni pazarlarda yeni fırsatları yakalayan şirket, hedefini dünya iklimlendirme pazarında ilk 10 markadan biri olmak olarak açıkladı. Baymak CEO'su Ender Çolak, ısıtma dünyasının merkezinin artık sadece Avrupa'dan ibaret olmadığını vurgulayarak, "İhracat ciromuzu 8 ay içinde yüzde 50 artırdık" dedi.
VAKIF EMEKLİLİK'TEN CEP ŞUBE KOLAYLIĞI
Vakıf Emeklilik, Cep Şube uygulamasını yeniledi. 2014'te hizmete sundukları Cep Şube'nin müşteri beklentileri doğrultusunda sürekli geliştirildiğini aktaran Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, uygulamadaki yenilikleri şu sözlerle anlattı: "Yeni Cep Şube uygulamasına eklenen parmak izi ve Face ID özellikleri sayesinde müşteri kimlik güvenliği önlemleri optimize edildi. Böylece, Cep Şube kullanıcılarının telefon numaralarının doğrulanması ve hatta değiştirilmesi mümkün hale getirildi. Yeni uygulamada şifre değiştirme işlemleri de aplikasyona dahil edildi. Sesli komut sistemi de önümüzdeki dönemde hizmete girecek."
TL BİRİKİME TEB KATKISI
Türk Ekonomi Bankası (TEB), Türk Lirası birikim yapan müşterilerine, enflasyona endeksli TL bazlı vadeli mevduat ve enflasyona karşı korumalı TL bazlı vadeli mevduat ürünleriyle birikim alternatifleri sunuyor. Mayıs'ta devreye giren ürünlere yoğun ilgi ve talep olduğunu anlatan TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, "Ürünlerimiz yabancı para mevduatı olan müşterilerimizi TL'ye geçişe de teşvik ediyor" dedi.
TOBB'DAN BANKALARA ÇAĞRI
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, politika faizindeki indirimin bankaların kredi faizlerine yeterince yansıtılmadığını üzülerek takip ettiklerini belirterek, "Bankalar ellerini taşın altına koysun" dedi.
22 ŞİRKETE ENERJİ LİSANSI
EPDK; elektrik, petrol, doğalgaz ve LPG piyasalarında faaliyet gösterecek 22 şirkete lisans verdi. Başvuru yapan 14 şirkete elektrik üretim, 1 şirkete elektrik dağıtım, 1 şirkete elektrik tedarik, 1 şirkete akaryakıt depolama, 4 şirkete madeni yağ ve 1 şirkete de LPG lisansı verildi.
EMSAL ÜRÜNE FİYAT FARKI YOK
İstanbul'da internetten kapüşonlu kaban satın alan avukat Recep Kılınçarslan, 'defolu' olduğu gerekçesiyle gönderilmeyen ürünün yerine emsal üründen fiyat farkı talep edilince yaşadığı mağduriyet sonrası açtığı davayı kazandı. Davaya bakan mahkeme, davacıdan alınan fazla paranın iade edilmesine karar verdi.
YENİ PAZARLAR REKOR GETİRDİ
Baymak, 8 ay içinde ihracatta dolar bazında yüzde 50'lik büyüme yakaladı. Büyümesinin temeline ihracatı koyan ve başta Özbekistan, Rusya, Fransa ve Almanya olmak üzere yeni pazarlarda yeni fırsatları yakalayan şirket, hedefini dünya iklimlendirme pazarında ilk 10 markadan biri olmak olarak açıkladı. Baymak CEO'su Ender Çolak, ısıtma dünyasının merkezinin artık sadece Avrupa'dan ibaret olmadığını vurgulayarak, "İhracat ciromuzu 8 ay içinde yüzde 50 artırdık" dedi.
VAKIF EMEKLİLİK'TEN CEP ŞUBE KOLAYLIĞI
Vakıf Emeklilik, Cep Şube uygulamasını yeniledi. 2014'te hizmete sundukları Cep Şube'nin müşteri beklentileri doğrultusunda sürekli geliştirildiğini aktaran Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, uygulamadaki yenilikleri şu sözlerle anlattı: "Yeni Cep Şube uygulamasına eklenen parmak izi ve Face ID özellikleri sayesinde müşteri kimlik güvenliği önlemleri optimize edildi. Böylece, Cep Şube kullanıcılarının telefon numaralarının doğrulanması ve hatta değiştirilmesi mümkün hale getirildi. Yeni uygulamada şifre değiştirme işlemleri de aplikasyona dahil edildi. Sesli komut sistemi de önümüzdeki dönemde hizmete girecek."
TL BİRİKİME TEB KATKISI
Türk Ekonomi Bankası (TEB), Türk Lirası birikim yapan müşterilerine, enflasyona endeksli TL bazlı vadeli mevduat ve enflasyona karşı korumalı TL bazlı vadeli mevduat ürünleriyle birikim alternatifleri sunuyor. Mayıs'ta devreye giren ürünlere yoğun ilgi ve talep olduğunu anlatan TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, "Ürünlerimiz yabancı para mevduatı olan müşterilerimizi TL'ye geçişe de teşvik ediyor" dedi.
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