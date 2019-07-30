Memurları yakından ilgilendiren 3600 ek göstergenin ne zaman yasalaşacağı merak ediliyor. Yasanın Meclis'te kabul edilmesi durumunda pek çok memurun maaş, emekli maaşı ve emekli ikramiyelerinde artış olacak. Peki, 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge tatil sonrası Meclis gündemine gelecek mi?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?

Memur sendikalarınca, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu personelini kapsayacak şekilde genişletilmesi istenirken, düzenlemeyle öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden hâlihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.