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  • 30.07.2019 20:36
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 20:46

kimleri kapsıyor? ? Tatil sonrası Meclis gündemine gelecek mi?

Yüz binlerce memuru yakından ilgilendiren hakkındaki son detaylar yakından takip ediliyor. Konu hakkında merak edilen soruların başında sorusu yer alıyor. Peki, ? mi? İşte merak edilen detaylar...

3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

Memurları yakından ilgilendiren 3600 ek göstergenin ne zaman yasalaşacağı merak ediliyor. Yasanın Meclis'te kabul edilmesi durumunda pek çok memurun maaş, emekli maaşı ve emekli ikramiyelerinde artış olacak. Peki, 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge tatil sonrası Meclis gündemine gelecek mi?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?

Memur sendikalarınca, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu personelini kapsayacak şekilde genişletilmesi istenirken, düzenlemeyle öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden hâlihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.

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