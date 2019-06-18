Dünyanın önde gelen perakende ve hızlı tüketim ürünleri üreticisi şirketlerin çatı kuruluşu olan Consumer Goods Forum'un (CGF) Yönetim Kurulu'nda 2013 yılından bu yana görev alan Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, Haziran itibariyle CGF'in Dünya Perakende Başkanı oldu. 3.5 trilyon euro cirosal bir büyüklüğü temsil eden CGF'in yönetim kurulundaki halihazırda tek Türk temsilci olan Özgür Tort, önümüzdeki 2 sene süresince, CGF eş başkanlığını, Danone CEO'su Emmanuel Faber ile birlikte üstlenecek.