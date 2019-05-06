Halen memurlara çalışmayan eş için aylık 278,69, 0-6 yaş çocuk için 65,30, 6 yaş üstü çocuk için 32,65 lira veriliyor. Eğer talepler hayata geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 343,99 lira (12 aylık 4 bin 127 lira) alacak. Peki Memur ve memur emeklisine toplu sözleşme enflasyon farkı zam oranı ne kadar? İşte Temmuz ayı toplu sözleşme zam miktarı...
MEMURA MÜJDE ENFLASYON FARKI...
Bu yaz 3 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisi toplu sözleşmeye girecek. Mali ve sosyal haklar gelecek. Aylık enflasyon farkı da masada...
Kamuda görev yapan 3 milyon memur ile yine 2 milyona yakın memur emeklisi için bu yaz toplu görüşme yapılarak mali ve sosyal haklar belli olacak.
● TOPLU sözleşmelerde öncelikle 2020 (Ocak-Temmuz) ve 2021 (Ocak-Temmuz) ayları olmak üzere memur ve memur emeklilerinin alacağı 4 ayrı zam oranı açıklanacak.
● MEMURLARIN aldıkları aile yardımlarının emekli olduklarında da devam etmesi sağlanacak
● MEMURLARA ve emeklilere zam dönemlerinde ödenen 6 aylık enflasyon farkının aylık ya da 3 aylık olarak ödenmesi de masada olacak. Bu gerçekleşirse memurların maaşları her ay enflasyon oranında artabilecek.
● MEMURLARA 1 derece verilmesi konusu da toplu sözleşmede masa da olacak. Böylece maaşlar yükselecek.
● RAMAZAN ve Kurban bayramlarında emeklilere verilen ikramiyeyi memurlar da istiyor.
● YILLIK izinleri iş günü olarak hesaplanacak.
AYDA 344 LİRA ÖDEME
Halen memurlara çalışmayan eş için aylık 278,69, 0-6 yaş çocuk için 65,30, 6 yaş üstü çocuk için 32,65 lira veriliyor. Eğer talepler hayata geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 343,99 lira (12 aylık 4 bin 127 lira) alacak.
YÜZDE 5+2 ZAM
Enflasyon tahminlerine göre Temmuz'da memurlara yüzde 5 zam ve yüzde 2 enflasyon farkı görünürken, 2 çocukluların aile yardımı 438 lirayı bulacak.
2019 Temmuz'da memur emeklilerine en az yüzde 5 zam göründü. 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı da yüzde 5'i bulacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak. Yüzde 5'lik artışa göre, en düşük memur emeklisi maaşı 118,98 lira artışla 2 bin 379 lira 59 kuruştan 2 bin 498 lira 57 kuruşa yükselecek.
Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktor ve diş hekimlerine Ocak'ta başlayan ek ödeme artacak. Yüzde 5'lik artışa göre, uzmanların aylık ek ödemesi 2 bin 220 liradan 2 bin 331 liraya, uzman olmayanların da bin 697 liradan bin 782 liraya çıkacak. Halen 601,57 lira olan 65 yaş aylığı, memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Yüzde 5'lik artışa göre bu aylık 631,65 liraya ulaşacak. Memur maaş katsayısındaki artışla engelli aylıkları da artacak. Yüzde 5'lik artışa göre; yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 480,21 liradan 504,22 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 720,32 liradan 756,34 liraya yükselecek.
EMEKLİYE 215 LİRA EK ÖDEME YAPILACAK!
12.3 milyon emeklinin Temmuz'da maaşıyla birlikte ek ödeme tutarı da yükselecek. Oran yüzde 4-5'ten yüzde 8'e çıkarılırsa, emeklilerin ek ödemelerinde 215 liraya varan artış yaşanacak.
Tüm emeklilerin gelirleri Temmuz'da artacak. Hem maaşlar hem de ek ödemeler yükselecek. Halen emekliler maaşlarının yüzde 4'ü-5'i oranında ek ödeme alıyor. Her ay verilen bu ek ödemenin tutarı, Temmuz'da yeni maaşlar üzerinden hesaplanacağından zamlanacak. Yüzde 5 ek ödemeden yararlanmak için maaş sınırı da halen bin 224 lira 81 kuruş seviyesinde bulunurken, Temmuz'da yükselecek. Ayrıca ek ödeme oranlarının artırılması da gündemde. Emekliler, vergi iadesinin yerine gelen ek ödemede oranların günümüzde düşük kaldığını belirterek, yükseltilmesini istiyor. Türkiye Emekliler Derneği de "Ek ödeme en az maaşın yüzde 8'i olmalı" diyor.
NASIL DEĞİŞECEK?
Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük bölümünün ek ödeme tutarları katlanacak. Eğer oran yüzde 8'e çıkarılırsa, SSK emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 32,15 ile 215,63 lira arasında artış gerçekleşecek. Halen en düşük SSK emeklisi aylığı bin 71 lira 88 kuruş. Bu maaşı alan emekliye yüzde 5 oranında yani 53,60 lira ek ödeme veriliyor. Eğer oran yüzde 8'e çıkarılırsa, ek ödeme tutarı 85,75 liraya çıkacak. Halen en yüksek SSK emeklisi aylığı ise net 5 bin 390 lira 70 kuruş. Bu maaşı alan emekliye yüzde 4 oranında yani 215,63 lira ek ödeme veriliyor. Eğer oran yüzde 8'e çıkarılırsa, ek ödeme tutarı 431,26 liraya ulaşacak.