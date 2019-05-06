MEMURA MÜJDE ENFLASYON FARKI...

Bu yaz 3 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisi toplu sözleşmeye girecek. Mali ve sosyal haklar gelecek. Aylık enflasyon farkı da masada...

Kamuda görev yapan 3 milyon memur ile yine 2 milyona yakın memur emeklisi için bu yaz toplu görüşme yapılarak mali ve sosyal haklar belli olacak.

● TOPLU sözleşmelerde öncelikle 2020 (Ocak-Temmuz) ve 2021 (Ocak-Temmuz) ayları olmak üzere memur ve memur emeklilerinin alacağı 4 ayrı zam oranı açıklanacak.

● MEMURLARIN aldıkları aile yardımlarının emekli olduklarında da devam etmesi sağlanacak

● MEMURLARA ve emeklilere zam dönemlerinde ödenen 6 aylık enflasyon farkının aylık ya da 3 aylık olarak ödenmesi de masada olacak. Bu gerçekleşirse memurların maaşları her ay enflasyon oranında artabilecek.

● MEMURLARA 1 derece verilmesi konusu da toplu sözleşmede masa da olacak. Böylece maaşlar yükselecek.

● RAMAZAN ve Kurban bayramlarında emeklilere verilen ikramiyeyi memurlar da istiyor.

● YILLIK izinleri iş günü olarak hesaplanacak.