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  • 03.05.2019 12:41
  • Son Güncelleme: 03.05.2019 12:54

2019 hibe destek kredisi nasıl alınır, başvuru şartları nedir? değer kredisi başvurusu, hangi destek ne kadar?

COSME Programı kapsamında ’lere 3 milyar liralık finansman sağlanacak. İşletmeler; 12 ayı ödemesiz olmak üzere toplam 60 ay vade ile 1 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek.. Ayrıca KOBİ'lere personel gideri için 150 bin lira, başlangıç sermayesi desteği için 20 bin lira, proje danışmanlık desteği için 25 bin lira, eğitim desteği için 10 bin lira, sınai ve fikri mülkiyet hakları desteği için 20 bin lira destek sağlanıyor. Peki 2019 hibe destek kredisi nasıl alınır, başvuru şartları nedir? , hangi destek ne kadar? İşte tüm detaylar ve gelişmeler

Avrupa Birliği tarafından KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve büyümelerini desteklemek amacıyla yürütülen İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) kapsamında Türkiye'de KOBİ'lere 3 milyar lira kredi kullandırılacak. KOBİ'lere personel gideri için 150 bin lira, başlangıç sermayesi desteği için 20 bin lira, proje danışmanlık desteği için 25 bin lira, eğitim desteği için 10 bin lira, sınai ve fikri mülkiyet hakları desteği için 20 bin lira destek sağlanıyor. Ayrıca girişimciliği Geliştirme Destek Programı'nı yüksek teknolojiye uyarlayan KOSGEB, bu yıl girişimcilere 360 bin liraya kadar destek imkanı sağladı. Peki KOSGEB 2019 hibe destek başvuru şartları nedir? KOBİ destek kredisi nasıl alınır, ne kadar? İşte detaylar

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