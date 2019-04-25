Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 'Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi' vizyonuyla ve KOSGEB aracılığıyla fikirlerini ticarileştirmeyi hedefleyen işletmelere tam destek sağlıyor. KOSGEB tarafından 'Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri' başlığı altında, fikrini ürüne dönüştürmek isteyenlere 750 bin lirası 'Ar-Ge ve İnovasyon', 818 bin lirası 'Endüstriyel Uygulama' alanlarında olmak üzere, 1 milyon 568 bin lira destek veriliyor.
- Ekonomi
- 25.04.2019
- Gazete
KOSGEB'ten yenilikçi fikirlere 1.6 milyon TL!
Fikirlerini ticarileştirmeyi hedefleyen işletmeler, KOSGEB’in 1.6 milyon liralık paketiyle destekleniyor. 750 bin liraya varan Ar-Ge ve İnovasyon, 818 bin liraya varan Endüstriyel Uygulama desteği girişimcileri bekliyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 'Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi' vizyonuyla ve KOSGEB aracılığıyla fikirlerini ticarileştirmeyi hedefleyen işletmelere tam destek sağlıyor. KOSGEB tarafından 'Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri' başlığı altında, fikrini ürüne dönüştürmek isteyenlere 750 bin lirası 'Ar-Ge ve İnovasyon', 818 bin lirası 'Endüstriyel Uygulama' alanlarında olmak üzere, 1 milyon 568 bin lira destek veriliyor.
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