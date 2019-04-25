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'ten yenilikçi fikirlere 1.6 milyon TL!

Fikirlerini ticarileştirmeyi hedefleyen işletmeler, ’in 1.6 milyon liralık paketiyle destekleniyor. 750 bin liraya varan ve İnovasyon, 818 bin liraya varan desteği girişimcileri bekliyor.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 'Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi' vizyonuyla ve KOSGEB aracılığıyla fikirlerini ticarileştirmeyi hedefleyen işletmelere tam destek sağlıyor. KOSGEB tarafından 'Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri' başlığı altında, fikrini ürüne dönüştürmek isteyenlere 750 bin lirası 'Ar-Ge ve İnovasyon', 818 bin lirası 'Endüstriyel Uygulama' alanlarında olmak üzere, 1 milyon 568 bin lira destek veriliyor.

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