İş kurmak, işini büyütmek, finansman sıkıntısını gidermek isteyenlerin yardımına Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) yetişiyor. KOSGEB, KOBİ'lere 6 başlık altında Ar-Ge'den girişimciliğe, laboratuvar hizmetlerinden uluslararasılaşmaya, yerlileştirmeye kadar pek çok alanda 17 program ile destek sağlıyor. İdare, güncellenen programları ve yeni çıktığı çağrılarla yılın ilk çeyreğinde 566 milyon liralık destek ödemesi gerçekleştirdi.
- Ekonomi
- 18.04.2019
- Gazete
KOBİ’lere destek çok! KOSGEB girişimcilere 360 bin liraya kadar destek sağladı
KOSGEB, ilk 3 ayda 35 bin 150 KOBİ’ye 566 milyon lira destek sağladı. KOBİ’lere 6 başlıkta 17 destek veren KOSGEB’e en çok başvuru girişimcilik programı için geldi.
İş kurmak, işini büyütmek, finansman sıkıntısını gidermek isteyenlerin yardımına Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) yetişiyor. KOSGEB, KOBİ'lere 6 başlık altında Ar-Ge'den girişimciliğe, laboratuvar hizmetlerinden uluslararasılaşmaya, yerlileştirmeye kadar pek çok alanda 17 program ile destek sağlıyor. İdare, güncellenen programları ve yeni çıktığı çağrılarla yılın ilk çeyreğinde 566 milyon liralık destek ödemesi gerçekleştirdi.
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