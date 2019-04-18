kurmak, işini büyütmek, finansman sıkıntısını gidermek isteyenlerin yardımına Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) yetişiyor. KOSGEB, KOBİ'lere 6 başlık altında Ar-Ge'den girişimciliğe, laboratuvar hizmetlerinden uluslararasılaşmaya, yerlileştirmeye kadar pek çok alandasağlıyor. İdare, güncellenen programları ve yeni çıktığı çağrılarla yılın ilk çeyreğindedestek ödemesi gerçekleştirdi.