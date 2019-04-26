Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından kendi işini kurmak isteyen vatandaşlar için birçok fırsat sunuluyor. "KOSGEB hibe destek kredisi nasıl alınır?" sorusu bu nedenle vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor..

BAŞLANGIC DESTEĞİ 20 BİN LİRA

KOBİ'lere personel gideri için 150 bin lira, başlangıç sermayesi desteği için 20 bin lira, proje danışmanlık desteği için 25 bin lira, eğitim desteği için 10 bin lira, sınai ve fikri mülkiyet hakları desteği için 20 bin lira destek sağlanıyor.

Ar-Ge ve İnovasyona 750 Bin Liralık Destek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından, "Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri" başlığı altında, fikrini ürüne dönüştürmek isteyenlere 750 bin lirası "Ar-Ge ve İnovasyon", 818 bin lirası "Endüstriyel Uygulama" alanlarında olmak üzere, 1 milyon 568 bin lira destek veriliyor.

Hangi Fikirler Destek Kapsamında?

Ar-Ge ve İnovasyon Programı ile bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ'lerle girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi veya hizmet üretilmesi konularında projelerin desteklenmesi amaçlanıyor. Yenilikçi, teknolojik ve katma değeri yüksek bir ürün üreten, bu ürünü uluslararası pazarlara taşımak isteyen, ihracat odaklılar başta olmak üzere yeni bir vizyonla bütün KOBİ'lere destek sağlanıyor.

KOBİ Destek Başvurusu Nasıl Yapılır?

Desteklerden yararlanmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın internet sitesinden de indirilebilen formları doldurarak KOSGEB'e başvurmak gerekiyor. Başvuru Formları ile ödeme talep formları KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden hazırlanarak onaylanıyor.

Geri Ödemeli 500 bin, Geri Ödemesiz 150 Bin Lira

KOSGEB, "Endüstriyel Uygulama Programı" kapsamında da yeni bir ürünün üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projeleri destekliyor.

Söz konusu programla 818 bin liraya kadar projelere destek veriliyor. Bu alanda kira desteği başlığı altında 18 bin lira, makine-teçhizat, donanım, sarf malzemesi, yazılım ve tasarım giderleri desteği adı altında geri ödemesiz 150 bin lira, geri ödemeli 500 bin lira, personel gideri desteği altında da 150 bin lira projelere destek sağlanıyor.

Hangi Destek Kaç TL?

KOBİ'lere personel gideri için 150 bin lira, başlangıç sermayesi desteği için 20 bin lira, proje danışmanlık desteği için 25 bin lira, eğitim desteği için 10 bin lira, sınai ve fikri mülkiyet hakları desteği için 20 bin lira destek sağlanıyor.

Ayrıca, proje geliştirme desteği kapsamında, proje tanıtımına 5 bin liraya, yurt içi-dışı kongre, konferans, fuar-teknolojik iş birliği ziyaretlerine 15 bin liraya, test, analiz, belgelendirmeye 25 bin liraya kadar destek veriliyor.