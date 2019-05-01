Kendi işini kurmak isteyen vatandaşlar KOSGEB destekleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından iş kurmak isteyen vatandaşlara birçok fırsat sunuluyor. Vatandaşlar bu nedenle KOSGEB destekleri nelerdir, KOSGEB destek kredisi nasıl alınır sorusuna yanıt arıyor.

KOSGEB DESTEK KREDİSİ NASIL ALINIR?

KOSGEB, hibe ve destek kredileriyle vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Vatandaşlar küçük ya da orta ölçekli işletmelerin üretim kapasitelerini artırmak, AR-GE konusunda kendini geliştirmek, kurumsallaşma gibi özelliklere de sahip olabilmek için de KOSGEB destek kredisi alabilirler. KOSGEB hibe ve desteklerinden yararlanmak isteyenler ilk olarak online sistem kayıt yaptırmalıdır, başvuru işlemi ücretsiz olarak gerçekleştirilir.

KOSGEB KREDİSİ NASIL ALINIR?

KOSGEP hibe ve desteklerinden yararlanmak için ilk olarak; KOSGEB'e üye olunmalıdır. Bunun için KOSGEB'e giriş yaptıktan sonra şifre ve kullanıcı almak gerekir. Bu esnaf için de KOBİ'ler için de gerekmektedir. KOSGEB'e üye olan KOBİ'ler KOSGEB KOBİ beyannamesini doldurmalı ve kredi başvurusu için KOSGEB veri tabanına kayıt olmalıdır. KOSGEB veri tabanına kayıt olmak için ise KOSGEB girişten girip bütün bilgilerinizi, vergi numaranızı yazmanız gerekir. Bu şekilde kayıt birkaç dakikada yapılabilmekledir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

- İşe başlamanın kanuni süreçte bildirilmiş olması

- Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından idare edilmesi

- Tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla uygun şartları (29 yaşını doldurmamış olma şartı da dahil) taşıması

- İşletmenin üçüncü dereceye kadar akrabadan devralınmamış olması

- Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

TEŞVİKLER VE DESTEKLER HANGİ SEKTÖRLERİ KAPSIYOR?

Gıda ürünlerinin imalatı

İçeceklerin imalatı

Giyim eşyalarının imalatı

Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı

Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı

Ana metal sanayii

Bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı

Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması

Bina inşaatı

Özel inşaat faaliyetleri

Toptan ve perakende ticaret

Konaklama

Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri

Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleriyle ilgili faaliyetler

Büro yönetimi, büro desteği ve iş destek faaliyetleri.