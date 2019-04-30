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  • 30.04.2019 09:26
  • Son Güncelleme: 30.04.2019 10:01

ların 30 Nisan ! , Akbank, , Garanti, konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları!

Konut alacak olan vatandaşlar ların sağladığı kredi olanaklarını oldukça merak ediyor. Bu bağlamda bankaların 30 Nisan araştırılıyor. Dün biri kamu bankası ikisi de özel banka olmak üzere toplam 3 banka konut kredisi faiz oranlarını yükseltti. konut kredisi faiz oranı yüzde 1.65 olarak revize edilirken ING yüzde 1.69 seviyesinden yüzde 1.79 seviyesine ve Denizbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.69 seviyesinden yüzde 1.89 seviyesine çekildi. İşte bankaların 30 Nisan güncel kredi faiz oranları ve iraat Bankası, Akbank, , Garanti, konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları.

Bankaların güncel kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Kredi faiz oranlarına baktığımız zaman en uygun kredi oranlarının kamu bankalarında olduğunu görüyoruz. Konut kredisi çekerek ev satın almak isteyen kişiler kredi faiz oranlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Ancak oranlar ne yazık ki yükselişini sürdürüyor! Hesaplama yapacak olursak ise, güncel olarak en düşük tabela konut kredisi faiz oranı olan yüzde 1.28 üzerinden 150.000 TL tutarda konut kredisi hesaplama gerçekleştirildiğinde kredinin 5 yıl vadede aylık taksitleri yaklaşık 3.600 TL, 10 yıl vadede 2.450 TL' ye denk karşılık geliyor. İşte bankaların 23 Nisan güncel kredi faiz oranları en son durum nedir?

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HaberlerEkonomi HaberleriBankaların 30 Nisan güncel kredi faiz oranları! Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Garanti, konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları!
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