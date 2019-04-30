Bankaların güncel kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Kredi faiz oranlarına baktığımız zaman en uygun kredi oranlarının kamu bankalarında olduğunu görüyoruz. Konut kredisi çekerek ev satın almak isteyen kişiler kredi faiz oranlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Ancak oranlar ne yazık ki yükselişini sürdürüyor! Hesaplama yapacak olursak ise, güncel olarak en düşük tabela konut kredisi faiz oranı olan yüzde 1.28 üzerinden 150.000 TL tutarda konut kredisi hesaplama gerçekleştirildiğinde kredinin 5 yıl vadede aylık taksitleri yaklaşık 3.600 TL, 10 yıl vadede 2.450 TL' ye denk karşılık geliyor. İşte bankaların 23 Nisan güncel kredi faiz oranları en son durum nedir?