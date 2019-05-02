Avrupa Birliği tarafından KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve büyümelerini desteklemek amacıyla yürütülen İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) kapsamında Türkiye'de KOBİ'lere 3 milyar lira kredi kullandırılacak.



KOSGEB KOORDİNATÖR

Programın ulusal koordinatörlüğünü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) yürütüyor. KOSGEB İcra Komitesi, 4 Haziran 2013 tarihli toplantısında; KOSGEB'i COSME Programı'na ilişkin olarak ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirildi. COSME Programı Katılım Anlaşması, Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında 16 Ekim 2014'te Brüksel'de imzalandı. COSME Programı, 2014-2020 yılları için yaklaşık 2.3 milyar euro bütçe ile uygulamaya konuldu.



FİNANSMANA ERİŞİM

Program, KOBİ'lerin rekabet edebilirliğini artırmak amacıyla 'Finansmana Erişim', 'Pazarlara Erişim', 'İşletmeler İçin Çerçeve Koşullar' ile 'Girişimcilik ve Girişimci Kültürü' bileşenlerinden oluşuyor. 'Finansmana Erişim' bileşeni kapsamında, KOBİ'lerin esnek ve kolay şartlarla kredi teminatlarına erişimini sağlayan kredi garantilerine ve risk sermayesine ulaşmaları amaçlanıyor.



KGF DESTEĞİ

COSME Programı ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Kredi Garanti Fonu (KGF) ile Avrupa Yatırım Fonu arasında kontrgaranti anlaşması imzalandı. Bu kapsamda Avrupa Yatırım Fonu tarafından KGF'ye kontrgaranti anlaşması ile hibe fon sağlanacak olup, KGF'nin kefalet işlemleri Kredi Garanti Fonu'nun özkaynaklarından yapılacak. KGF bu kredilerin yüzde 80'ine kefalet verecek.





16 BANKA DEVREDE

KGF'den yapılan açıklamaya göre; sağlanacak kefalet desteği ile her bir KOBİ, 12 ayı ödemesiz dönem olmak üzere toplam 60 ay vade ile 1 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek. KOBİ'ler COSME Programı için Akbank, Alternatif Bank, DenizBank, Garanti Bankası, Halkbank, ING Bank, İş Bankası, QNB Finansbank, Şekerbank, Türkiye Ekonomi Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, VakıfBank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası olmak üzere projeye dahil olan toplam 16 bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu proje kapsamında KOBİ'lere yaklaşık 3 milyar lira tutarında kredi kullandırılması bekleniyor.



KEFALETLERİN YÜZDE 72'Sİ KOBİ'LERE

KGF'nin 2018 Faaliyet Raporu'na göre; kurum tarafından, 1994-2018 yıllarını kapsayan dönemde 440 bin 762 firmaya toplam 286 milyar 676 milyon lira tutarında kefalet verildi. Bu dönemde KGF özkaynakları ve Hazine'nin desteğiyle oluşturulan kefalet hacminden en yüksek payı yüzde 41 ile ticaret ve hizmet sektörü aldı. Söz konusu dönemde sektörden 220 bin 545 firmaya 117 milyar 510 milyon lira tutarında kefalet sağlandı. Ticaret ve hizmet sektörünü, 98 milyar 489 milyon lirayla yüzde 34 paya sahip imalat sanayii ve 33 milyar 618 milyon lirayla yüzde 12 paya sahip inşaat sektörü takip etti. Geçen yıl toplam 119 bin 294 firmaya 75 milyar 357 milyon lira kefalete karşılık 85 milyar 942 milyon lira kredi kullandırıldı. 1994-2018'i kapsayan dönemde verilen kefaletlerin yüzde 92'si 2017 ve 2018'de gerçekleşti. Verilen kefaletlerin yüzde 72'si KOBİ'lere, yüzde 28'i ise KOBİ dışı işletmelere sağlandı.