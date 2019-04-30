Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), akıllı dijital teknolojileri destekliyor. Bu doğrultuda KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) kapsamında 2 çağrıya çıkıldı. Teknoloji geliştiricisi KOBİ'lere yönelik 1'inci çağrı kapsamında 100 milyon lira, akıllı dijital teknolojileri imalat süreçlerine katmak isteyen KOBİ'lere yönelik çağrı kapsamında 150 milyon lira bütçe belirlendi. KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler, işletme yetkilisinin e-devlet şifresiyle KOBİ Bilgi Sistemi'ne girerek başvurularını oluşturabilecek. Proje çağrısı için başvuru sistemi 2 Mayıs günü saat 23:59'da kapatılacak.







BİRİNCİ ÇAĞRI

Kimler başvurabilecek? Teknoloji geliştiricisi KOBİ'ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren konuda; ürün / yazılımlarında katma değer artırıcı iyileştirmeler yapmak ve/ veya geliştirdikleri ürün / yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecek. Şu sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecek: "Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı. Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı. Hava ve uzay araçlarıyla ilgili makine imalatı. Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı. Telekomünikasyon. Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler. Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları.



Çağrı bütçesi: 100 milyon TL



Destek üst limiti: 300.000 TL (geri ödemesiz), 350.000 TL (geri ödemeli)



Destek kalemleri: Personel giderleri, makineteçhizat giderleri, yazılım giderleri, hizmet alım giderleri.



Destek oranı: Yüzde 60





İKİNCİ ÇAĞRI

Kimler başvuracak? İmalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek / uygulamak / uyarlamak için proje sunabilecek.



Çağrı bütçesi: 150 milyon TL



Destek üst limiti: 300.000 TL (geri ödemesiz), 700.000 TL (geri ödemeli)



Destek kalemleri: Personel giderleri, makineteçhizat giderleri, yazılım giderleri, hizmet alım giderleri.



Destek oranı: Yüzde 60​







PROJE SUNULABİLECEK KONULAR



Büyük verinin analitik yöntemlerle işlenmesi ve imalat sanayisinde kullanımı



İmalat sanayinde nesnelerin interneti



İmalat sanayisinde akıllı sensör teknolojileri



İmalat sanayisinde otonom robot teknolojileri



Yapay zekaya dayalı siber fiziksel akıllı fabrika sistem ve bileşenleri



İmalat sanayisinde siber güvenlik