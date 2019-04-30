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  • 01.05.2019 11:03
  • Son Güncelleme: 01.05.2019 11:03

2019 SSK Bağkur ve kaç para? Memur - emekli 3600 zammı ne kadar?

3600 son dakika haberleri araştırılıyor. ne zaman verilecek? Memur sendikaları, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu personelini kapsayacak şekilde genişletilmesi istiyor. Yapılacak düzenlemeyle öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Ek gösterge, çalışan memurlar için 2200'den 3600'e çıkarsa aylıklara yaklaşık 23 TL, 3000'den 3600'e çıkarsa 38 TL olarak yansıyacak.

3600 ek gösterge son dakika haberleri araştırılıyor. 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvuran çok sayıda kamu personeli, ek göstergelerinin yükseltilmesini istedi. Komisyona başvuruda bulunan memurlar dilekçelerinde, tüm kamu personelini kapsayacak şekilde ek gösterge düzenlemesi yapılarak, "ek gösterge mağduriyeti"nin ortadan kaldırılmasını talep etti. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli ek gösterge cetvellerinde hizmet sınıfı, kadro unvanı ve derecesine göre belirtilen ek gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı (0,130597) ile çarpılması sonucu ek gösterge aylığı bulunuyor. Peki memur - emekli maaşı 3600 ek gösterge zammı ne kadar?

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