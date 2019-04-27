Milyonlarca emekli ve memur emeklisi ek ödeme alacak

Milyonlarca emekli ve memur emeklisi ek ödeme ve ek gelir ücretlerinin ne kadar olacağını merak ediyor. Buna bağlı olarak tüm emeklilerin geliri Temmuz ayında artacak. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşları zamlanacak.

TEMMUZDA ÜÇÜNCÜ ZAM!

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara ise üçüncü bir zam daha olacak. Emekli doktor ve diş hekimleri için Ocak ayında başlayan ilave ödeme uygulamasında her ay verilen tutar, memur maaş katsayısındaki yükselişle zamlanacak. Uzmanların 2 bin 220 lira olan aylık ilave ödemesi; temmuzda memur zammı yüzde 5 olursa 2 bin 331, yüzde 7 olursa 2 bin 375 liraya çıkacak. Uzman olmayanların ilave ödemesi de bin 697 liradan, artış yüzde 5 olursa bin 782 liraya, yüzde 7 olursa bin 816 liraya yükselecek.

VEFAT EDENİN YAKINI ALIYOR

İlave ödemeden, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabiliyor. Emekli doktor ve diş hekimleri, sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmaya başlarlarsa ilave ödemeleri kesiliyor. Eğer doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor.

TEMMUZ ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Bu tarihte memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 5 zammın enflasyon farkıyla artıp artmayacağını öğrenecek.