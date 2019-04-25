1,6 milyon memura büyük müjde! Maaşlara zam...

Meclis'in açılması ile birlikte milyonlarca memurun beklediği 3600 ek gösterge sorunu da çözülecek. Ek göstergenin 3600'e çıkması ile memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri de artacak. Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde "Meclis çalışmaya başlar başlamaz ilk ele alınacak konulardan biri 3600 ek gösterge olacak" söyleyerek bekleyenleri sevindirmişti.

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3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?

Her ne kadar sendikalar, 3600 ek göstergenin, tüm kamu görevlilerini kapsamasını istese de şimdilik görünen dört meslek grubundaki; polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelerin ek göstergeleri yükseltilecek. Buna göre de 1.2 milyon öğretmen, 280 bin polis, 115 bin hemşire ve 125 bin din görevlisi olmak üzere; 1.6 milyon memur düzenlemeden yararlanacak. Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzeleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak. Düzenleme Meclis'ten çıkıp, uygulamaya girdiğinde de emeklilikte alınacak ikramiye ve maaşa yüzde 20 artış olarak yansıyacak.

3600 EK GÖSTERGE İLE HEM ZAM HEM İKRAMİYE

Gelelim ek gösterge konusunun kimleri, nasıl etkilediğine. Üç yıl önce bu konuda düzenleme yapıldı ve polis, uzman jandarma ve erbaşların ek göstergeleri 3000'e çıkartıldı, ama 3600 hakkı verilmedi. Bugün için öğretmen ve polislerin ek göstergeleri şöyle: 1. derece için 3000, 2. derece için 2200, 3. derece için 1600, 4. derece için 1100, 5. derece için 900, 6. derece için 800, 7. derece için 500 ve 8. derece için 450. Bu sorun nedeniyle de ek gösterge düşük kaldığından öğretmen ve polisler hem emekli olamıyor hem de yüksek emekli maaşı alamıyor. Gerçi bu sorun sadece öğretmen ve polislerin değil, kamuda görevli birçok kişinin sorunu. Buna karşın üç yıl süreli yüksekokul bitiren, sınava giren ve yeterlilik sınavına göre atanan memurların ek göstergeleri 3600'a kadar çıkabiliyor ve maaşları, emeklilik ikramiyeleri, emekli maaşları da artıyor. Ayrıca bu şartlardaki memurların en düşük ek göstergesi öğretmen ve polislerden çok daha yüksek oluyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak yeni düzenleme ile en azından dört meslek grubu için bu sorun çözülecek ve polis, öğretmen, hemşire, din görevlilerine de 3600 ek gösterge hakkı tanınacak. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600'a çıkacak.

MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK?

EK gösterge artışı hem maaşları hem emekli ikramiyesini hem de emekli maaşını artıracak. Ancak gösterge durumuna göre memurdan memura farklılık gösterecek. Örneğin 3000'den 3600'a yükseldiğinde artacak emeklilik kesintisinden dolayı 30 lira ile 40 lira arasında maaşlarda bir azalma yaratacak, ancak buna karşılık emekli maaşı ikramiyesinde ciddi artış olacak. Maaş artışından yararlanacaklarda ise bu artışlar yıllık 400 lira ile 500 lira arasında değişecek. Gösterge artışı emekli ikramiyelerinde de 17 bin ila 27 bin lira arasında artış yaratacak. Örneğin, öğretmenler emekli olurken 80 bin liraya yakın emekli ikramiyesi alırken, yeni düzenleme sonrası bu rakam 90 bin liranın da üzerine çıkacak. Birinci dereceden, 30 yıl çalışarak emekli olan öğretmenin emekli maaşı 570 lira, emekli ikramiyesi de 21 bin liraya yakın artacak. 25 yıl çalışan, birinci derecek emekli olan polislerin aylıkları 592 lira, emekli ikramiyesi 22 bin 700 lira artacak. 30 yıl çalışan ve birinci dereceden emekli olan öğretmenlerin emekli aylığı 569 lira, emekli ikramiyesi 20 bin 500 lira artacak.