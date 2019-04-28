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  • 28.04.2019 14:06
  • Son Güncelleme: 28.04.2019 14:14

dan Meclis'e başvurusu! ?

Milyonlarca memur ile ilgili yapılacak düzenlemenin hayata geçirilmesini bekliyor. TBMM Dilekçe Komisyonuna başvuran çok sayıda kamu personeli ek göstergelerin yükseltilmesini istedi. Hükümetin 3600 ek gösterge çalışmaları devam ediyor. Peki ? ? İşte 3600 ek gösterge ile ilgili detaylar...

Komisyona başvuruda bulunan memurlar dilekçelerinde, tüm kamu personelini kapsayacak şekilde ek gösterge düzenlemesi yapılarak, "ek gösterge mağduriyeti"nin ortadan kaldırılmasını talep etti.

Bazı basın yayın organlarında öğretmen, hemşire, polis ve din görevlileri ile bu mesleklerden emekli olanların ek göstergesinin 3600'e çıkarılacağı yönünde haberler yayımlandığı hatırlatılan dilekçelerde, "Uygulamadaki ek gösterge adaletsizliğinin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağı, siyasi partilerce yazılı ve görsel basın aracılığıyla seçim vaatleri olarak ifade edilmiştir. Bu bağlamda ek göstergesi 3000 ve altında olan tüm memur ve memur emeklilerinin ek göstergesinin aynı oranda arttırılması yönünde bir an önce yasal düzenleme yapılmasını istiyoruz." talepleri yer aldı.

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